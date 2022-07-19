疫情｜慈雲山餐廳逢周四至周日推15蚊抗疫餐　老闆娘：賺錢唔使賺到盡

新冠疫情持續重創民生。位於慈雲山毓華街、開業逾5年的「八道餐廳」，近日在社交媒體Facebook預告，本周四(21日)起逢星期四至星期日，下午5時半至晚上7時半，推出15元的抗疫餐，供堂食或外賣自取，外賣則另加2元。帖文附有一張餐牌，當中包括豬扒飯、雞扒飯、雞皇飯、肉醬飯、日式咖喱牛肉飯及瑞士雞髀飯等，選擇相當多，標有餐牌更寫有「抗疫時份，與人同行」字眼。

火腿通長者價僅11元

其實未推15元抗疫餐前，「八道餐廳」很多食物已非常抵食，如豬扒飯、雞扒飯、漢堡扒火腿飯、粟米白汁雞皇飯、蘑菇汁雞皇飯、窩蛋肉醬飯只需良心價19元，長者價更只是16元。另有大碗火腿通粉可選，長者價只需11元。餐廳其過往亦一直設不同優惠，包括學生餐四人同行一人免費；晚上送免費飯給一些獨居或行動不便長者、派愛心飯券給學生及基層家庭等。有網民亦分享，餐廳食品賣相味道相當不錯。

老闆娘：自己能力範圍內回饋社區

有網民在facebook群組「黃大仙區友」發帖轉載餐廳帖文，大讚餐廳善舉。有網民直言「 個價好癲」；另有網民擔心，如此平價能否「頂得住」，又籲有能力者可以支持正價餐，甚至贊助支持區內送飯給長者。餐廳老闆娘魏太指出，曾因疫情禁止堂食經營大受影響，有感雖然慈雲山區內較多低收入或失業者生活艱難，但街坊會互相幫忙，不少街坊在禁堂食時期買外賣支持餐廳，充滿人情味。魏太又希望在自己能力範圍內可以回饋社區，賺錢不需要賺到盡。

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