疫情｜懲教署：定罪者下周一起每月准兩次親友探訪　還押者可每周兩次

懲教署表示，決定逐步放寬親友探訪安排，將於下周一(25日)至5月8日期間，准許還押在囚人士每星期只可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客，而定罪在囚人士每月只可接受兩次親友探訪，每次只限兩名訪客。

懲教署表示，在囚人士確診個案由高峰期、即2月28日至3月6日的每天平均超過140人，回落至過去7天每天平均約五人。現時約有90名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約3,410名在囚人士康復。

須接受快速測試及使用疫苗通行證

懲教署提醒，訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表出示相應疫苗接種紀錄，或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪。

懲教署亦提醒，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪。其間如在囚人士因上述原因而未能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次。已登記該署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室（電話號碼可參閱部門網頁），或懲教署熱線2511 3511向職員查詢在囚人士的探訪狀況。

維持有限度公事探訪

此外，署方將繼續維持有限度的公事探訪安排，其間訪客必須透過「公事探訪電子預約服務」進行預約申請並收到確認，以及遵從上述快速測試及「疫苗通行證」的安排，方可獲准進入懲教院所進行探訪。