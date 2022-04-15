疫情︱戲院重開可開放飲食　須確保顧客及職員均已打三針

政府將在下周開始進行首階段的放寬防疫措施，其中戲院將可以重開。而商務及經濟發展局今日(15日)公布有關戲院的防疫措施。當中場地限制容量為一半，同一行座椅不可有連續超過4張被佔用，而入場人士需要持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」等。

商經局今日宣布有關戲院重開後的防疫措施。其中場地容量限制為50%，同一行座椅中不可有連續超過四張座椅被佔用，需要定時進行清潔及消毒，以及不得進行現場表演。而顧客亦須持有有效的「疫苗通行證」，使用「安心出行」流動應用程式，佩戴口罩以及量度體溫等。

飲食需要員工及顧客接種疫苗

商經局又表示，業界指出售賣小食是營運收入的重要來源，希望早日恢復可在戲院內飲食安排。但政府認為在相對密閉的空間飲食，有一定風險。故決定若個別放映廳在符合特定要求下，可容許顧客在廳內飲食，當中包括該電影院運作的所有員工均已接種3針疫苗或為已接種2劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書，而放映廳內同一場次的所有入場顧客均已接種3劑疫苗，不過12歲以下兒童及過去3個月內康復者，已接種2劑疫苗亦可視作符合要求。

商經局表示：「戲院業界一直配合政府推出的防疫措施，讓入場入士安心觀賞電影。回應業界希望可恢復在戲院飲食的訴求，政府特別在是次放寬適用於戲院的社交距離措施中，加入個別放映廳在符合要求的情況下可讓觀眾飲食的安排。院商可按各自的情況，編排可供觀眾飲食的放映場次。並呼籲戲院業界為重開做好凖備，顧客亦要做好防疫措施，保持社交距離。」