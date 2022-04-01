疫情｜打三針38歲男自殘送院證染疫　現嚴重肺炎及肺栓塞後歿

第五波疫情持續，本港今日(1日)新增5,823宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，為連續第七天回落至四位數。醫管局公布，公立醫院昨日新增96宗死亡個案，包括一名已打三針科興疫苗、因受精神困擾和自殘送院的38歲男子，於醫院接受快速測試呈陽性，其後病情惡化，出現嚴重肺炎及肺栓塞，需要使用人工肺和溶血劑，並獲處方抗病毒藥和抗生素等，惟延至昨不治。

公立醫院昨日新增96宗死亡個案，包括49男47女，年齡介乎38歲至103歲，當中52人來自院舍；在昨日的死亡個案中，59人沒有打針、27人打過一針、7人打過兩針、3人打過三針；92人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多30人危殆、24人嚴重，目前79名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多20人離世，但因數據滯後未有公布，包括10男10女，年齡介乎59歲至102歲。

較年輕死亡個案詳情

38歲男子：曾打三針科興疫苗，本身有往精神科覆診，3月17日因情緒受困擾和曾自殘送往瑪嘉烈醫院急症室，送院後發現快速測試呈陽性，而其手部和胸腔皮膚損傷，其後送往骨科病房留醫，獲處方抗生素和抗病毒藥物，至3月25日情況惡化送往深切治療部插喉治療，並出現嚴重肺炎及肺栓塞，需要使用人工肺和溶血劑，再獲處方類固醇、抗病毒藥「瑞德西韋」和抗生素；個案轉交死因裁判官跟進

45歲男子：本身癌症擴散

58歲男子：本身有多項長期病患、需要洗腎

51死者未曾送院 38宗死於新冠

另外，衛生署昨新增4宗由法醫科呈報的死亡個案，年齡介乎61至94歲，全部均有長期病患，死因懷疑與新冠病毒有關，其中一宗為院舍院友，於3月5日快速測試呈陽性，同日離世；至今共有51宗從法醫科呈報、並非於公立醫院離世的個案，7人為院舍院友，大部分有慢性病，其中5宗死因被界定為與自身疾病有關、38宗與新冠病毒有關，餘下8宗未分類。整體死亡個案分析方面，第五波累計7,732宗死亡個案，其中96%屬於60歲或以上，55%涉及院舍院友。目前染疫病死率為0.67%。