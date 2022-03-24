疫情｜打兩針24歲患癌男死者曾服用輝瑞口服藥　染疫死亡率推高至0.6%

第五波疫情確診數字從高位回落，但死亡人數卻居高不下，醫管局公布，公立醫院昨日新增152宗死亡個案，包括一名患有末期癌症的24歲男子，曾接種兩針新冠疫苗，上周五(18日)入院後獲處方輝瑞口服藥Paxlovid及抗病毒藥「瑞德西韋」，惟最終延至昨日不治。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，該名男子死因需交由專家詳細討論，但提到他因抽蓄入院，預料與其癌症情況有關。第五波累計6,557宗死亡個案，染疫死亡率推高至0.6%。
醫管局公布，公立醫院昨日新增152宗死亡個案，包括78男74女，年齡介乎24歲至106歲，當中64人來自院舍；在昨日的死亡個案中，103人沒有打針、37人打過一針、12人打過兩針；140人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多40人危殆、64人嚴重，目前108名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多42人離世，但因數據滯後未有公布，包括23男16女，年齡介乎61歲至99歲。
24歲男曾獲處方口服藥及瑞德西韋
就24歲患癌男死者的情況，李立業指，該名男子曾接種兩針疫苗，本身患有末期癌症，正接受化療，於上周五凌晨因抽筋送往屯門醫院急症室，其後經入院篩查發現對新冠病毒呈陽性，遂按指引獲處方輝瑞抗病毒藥Paxlovid，其後情況惡化，故改為處方抗病毒藥「瑞德西韋」、類固醇及抗生素，惟延至昨日凌晨不治。李立業指，該名男子和其他死者的死因有待專家確認，並會轉交死因庭跟進，但認為他抽筋的徵狀與癌症相關。
在較年輕的死亡個案中，有兩人早於去年12月底及今年1月底入院，至3月初對病毒檢測才呈陽性，被問到兩人是否院內感染，李立業指沒有詳細資料。
防護中心：長者接種率低致死亡率高
整體死亡個案分析方面，第五波累計6,557宗死亡個案，其中6,281宗屬於60歲或以上，佔95.8%，另有4,642宗為80歲或以上，佔70.8%。死亡率方面，整體死亡率為0.6%，完成接種疫苗的死亡率為0.11%、未打齊針則為1.76%，兩者相距16倍；80歲或以上完成接種疫苗的染疫死亡率為3.38%、未打齊針則為11.45%，有3.4倍差別。
被問到本港死亡率與其他地區相比較高，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港累計死亡數字與西方國家較為接近，但承認本港過去兩至三個月死亡率比其他地區高，主要是因長者接種率比較低，導致今波疫情較影響長者。他指，醫管局需時檢視個案死因，其後會有更準確的數據。
較年輕死亡個案詳情
- 24歲男子：曾打兩針，本身有末期癌症，正接受化療，3月18日凌晨因抽筋前往屯門醫院急症室，獲處方輝瑞口服藥Paxlovid、抗病毒藥「瑞德西韋」、類固醇和抗生素，延至昨日凌晨離世
- 45歲女子：曾打兩針，本身為印傭、沒有長期病患記錄，3月21日起發燒、打冷震和胃口差，翌日情況急轉直下，早上昏迷送往廣華醫院急症室，途中心跳停頓，抵達急症室後接受急救後恢復心跳，入院篩查檢測呈陽性，情況持續惡化，延至昨日凌晨離世
- 48歲男子：沒有打針，本身患有腦腫瘤和腦出血，去年12月27日因昏迷經聯合醫院急症室入院，2月24日轉往靈實醫院復康，3月1日感染新冠病毒，情況持續惡化，3月22日血含氧量低，獲處方抗生素和類固醇，延至昨日凌晨離世
- 53歲女子：沒有打針，本身患有末期癌症，1月31日因腰骨痛和下肢乏力前往瑪嘉烈醫院急症室，其後獲安排入院，3月1日發現感染新冠病毒及出現肺炎症狀，延至3月15日情況惡化、聞氧氣，延至昨日凌晨離世
- 55歲男子：沒有打針，本身患有長期病患，3月5日早上因跌倒於瑪麗醫院入院，本身測試呈陽性，X光發現肺炎，入院後情況惡化，需要打強心針和聞氧氣，延至昨日下午離世
- 55歲女子：居住院舍、長期病患，2月27日下午因持續抽筋前往伊利沙伯醫院急症室，注射藥物和插喉治療，入院後發現對新冠病毒呈陽性，至3月底情況轉差，延至昨日下午離世
- 56歲男子：沒有打針，本身患有末期癌症，3月3日因氣促和快速測試陽性前往伊利沙伯醫院急症室，X光發現肺炎，其後轉往聖母醫院復康，延至昨日晚上離世