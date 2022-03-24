疫情｜打兩針24歲患癌男死者曾服用輝瑞口服藥　染疫死亡率推高至0.6%

第五波疫情確診數字從高位回落，但死亡人數卻居高不下，醫管局公布，公立醫院昨日新增152宗死亡個案，包括一名患有末期癌症的24歲男子，曾接種兩針新冠疫苗，上周五(18日)入院後獲處方輝瑞口服藥Paxlovid及抗病毒藥「瑞德西韋」，惟最終延至昨日不治。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，該名男子死因需交由專家詳細討論，但提到他因抽蓄入院，預料與其癌症情況有關。第五波累計6,557宗死亡個案，染疫死亡率推高至0.6%。 醫管局公布，公立醫院昨日新增152宗死亡個案，包括78男74女，年齡介乎24歲至106歲，當中64人來自院舍；在昨日的死亡個案中，103人沒有打針、37人打過一針、12人打過兩針；140人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多40人危殆、64人嚴重，目前108名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多42人離世，但因數據滯後未有公布，包括23男16女，年齡介乎61歲至99歲。

24歲男曾獲處方口服藥及瑞德西韋 就24歲患癌男死者的情況，李立業指，該名男子曾接種兩針疫苗，本身患有末期癌症，正接受化療，於上周五凌晨因抽筋送往屯門醫院急症室，其後經入院篩查發現對新冠病毒呈陽性，遂按指引獲處方輝瑞抗病毒藥Paxlovid，其後情況惡化，故改為處方抗病毒藥「瑞德西韋」、類固醇及抗生素，惟延至昨日凌晨不治。李立業指，該名男子和其他死者的死因有待專家確認，並會轉交死因庭跟進，但認為他抽筋的徵狀與癌症相關。 在較年輕的死亡個案中，有兩人早於去年12月底及今年1月底入院，至3月初對病毒檢測才呈陽性，被問到兩人是否院內感染，李立業指沒有詳細資料。