疫情｜打兩針29歲男死因不確定　59歲漢入院逾月染疫亡

第五波疫情持續，本港今日(23日)新增12,240宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括4,250宗核酸檢測陽性，以及7,990宗快速測試陽性呈報個案；其中4,246宗核酸檢測陽性為本地感染。醫管局公布，公立醫院昨日新增170宗死亡個案，包括兩名於入院長時間後始檢測陽性的個案，局方認為其中一名打兩針的29歲男子的死因存疑，將轉交死因庭跟進。

在昨日新增170宗死亡個案包括93男77女，年齡介乎29歲至106歲，當中82人來自院舍；在昨日的死亡個案中，106人沒有打針、41人打過一針、19人打過兩針、4人打三針；162人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多38人危殆、73人嚴重，目前103名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多35人離世，但因數據滯後未有公布，包括21男14女，年齡介乎51歲至102歲。

在較年輕的死亡個案中，包括兩名因其他疾病入院，一段時間後才檢測陽性的個案，其中一名59歲男子患有末期癌症，入院後逾1個月才檢測陽性，翌日離世；另一名打兩針的29歲男子1月初因出現甲狀腺風暴入院，逾1個月後檢測呈陽性，接受治療數周後不治。

較年輕死亡個案資料

29歲男子：曾接種兩針，本身有甲狀腺失調病歷，1月27日因發燒逾兩周、腳腫和氣促前往屯門醫院急症室求醫，獲診斷為甲狀腺風暴，接受治療後情況持續發燒、病情反覆，持續服用抗生素和其他藥物，至3月3日測試呈陽性，昨日情況急劇惡化，同日下午離世；死因不肯定，轉介死因裁判庭

30歲女子：沒有打針，本身有長期病患、行動不便，3月18日快速測試呈陽性，翌日晚上因發燒、氣促和不精神前往仁濟醫院急症室，獲處方抗生素，情況持續惡化，延至昨日凌晨離世

58歲男子：沒有打針，本身有長期病患、入住院舍，3月9日因咳嗽、氣促和發燒前往瑪麗醫院急症室，入院後發現有肺炎，經治療後快速測試呈陰性，3月16日送往東華醫院接受復康治療，至3月19日情況惡化、血液含氧量下跌，延至昨日早上離世

59歲男子：曾接種兩針，本身患有末期癌症，2月7日因氣促前往瑪麗醫院急症室求醫，X光發現有肺積水，兩日後轉院接受復康治療，一直需要聞氧氣和服用抗生素，3月21日發現確診，轉往隔離病房，延至昨日中午離世

29歲男死因存疑

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，在較年輕的死亡個案中，除29歲男子死因存疑外，其餘3人預料死因與新冠有關。至於其他死亡個案的分析，李重申需時檢視。