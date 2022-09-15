疫情｜批新冠如流感論屬誤導市民　盧寵茂：利用數據說話或主觀偏誤

醫務衛生局長盧寵茂發表新一篇網誌，他表示堅持「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」則可能是主觀、偏誤，反駁有指新冠病毒與季節性流感死亡率相若的說法，強調單以今年5月至今的新冠死亡率為0.1%，與流感平均死亡率的0.1%比較，是犯了嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，誤導市民輕視新冠疫情。

指新冠 死亡率較高 傳播「全年無休」

盧寵茂指，從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情爆發至今，超過9,500人死亡，平均死亡率大約0.6%，形容是「鐵一般的事實」，用以與歷年季節性流感平均死亡率0.1%作比較，是最為恰當而有一定的可比性。

他補充，分析數據要精準也要客觀，同為呼吸道病毒感染，新冠與流感死亡率同樣會因病毒變異而改變，可減也可加，社會的免疫屏障也會隨著時間減退，而且除了死亡率，很多事實與指標都說明新冠疫情並非如流感一樣輕微，例如新冠病毒傳播力較流感強、感染人數多，病毒變異快，而免疫逃逸能力強，基本上是「全年無休」，不似季節性流感高峰期一般每年一度在冬季出現。

批視新冠如流感不利 精準抗疫

盧寵茂又指，兒童對新冠免疫屏障低，引致較多併發症及死亡，不少新冠患者都出現「長新冠」後遺症，不似流感並不會造成長遠健康影響，強調企圖說明新冠疫情發展到現在已與季節性流感相若，猶如裝成「瞎子摸大象」，是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫，重申新冠絶非流感。