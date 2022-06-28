疫情｜批檢疫酒店不足機場配套差　霍啟剛：有旅客水都唔敢飲

從機場抵港的旅客，現時先要到禁區的臨時樣本採集中心接受核酸檢測和快速測試。有立法會議員接獲朋友反映，指抵港後要排隊多個小時，批評海外部分國家即使有入境檢疫安排，過程卻很暢順，「難以理解(本港)入境安排可以咁差劣。」

引述朋友稱落機到酒店耗4小時

港府上月1日起容許非香港居民入境，加上不少留學生回港過暑假，由機場入境的旅客持續增加。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在社交網站撰文，引述有朋友指由落機到抵達酒店全程需要3至4小時，其間因一直要排隊而不敢去洗手間。他又說，有朋友甚至參考網上回港攻略，甫落機去洗手間後就「一滴水都唔敢再飲」。

霍啟剛指出，不少已開放旅客入境的東南亞國家，即使入境設有檢疫安排，運作得仍很暢順，批評香港作為國際級城市、已經歷兩年半疫情，「真係難以理解入境安排可以咁差劣。」