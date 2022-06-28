疫情｜批檢疫酒店不足機場配套差　霍啟剛：有旅客水都唔敢飲

從機場抵港的旅客，現時先要到禁區的臨時樣本採集中心接受核酸檢測和快速測試。有立法會議員接獲朋友反映，指抵港後要排隊多個小時，批評海外部分國家即使有入境檢疫安排，過程卻很暢順，「難以理解(本港)入境安排可以咁差劣。」
引述朋友稱落機到酒店耗4小時
港府上月1日起容許非香港居民入境，加上不少留學生回港過暑假，由機場入境的旅客持續增加。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在社交網站撰文，引述有朋友指由落機到抵達酒店全程需要3至4小時，其間因一直要排隊而不敢去洗手間。他又說，有朋友甚至參考網上回港攻略，甫落機去洗手間後就「一滴水都唔敢再飲」。
霍啟剛指出，不少已開放旅客入境的東南亞國家，即使入境設有檢疫安排，運作得仍很暢順，批評香港作為國際級城市、已經歷兩年半疫情，「真係難以理解入境安排可以咁差劣。」
有總會不敢派運動員赴外比賽
旅客在機場快速測試結果呈陰性後，就可乘搭專車到已預訂的指定檢疫酒店，強制檢疫最少7日。霍啟剛認為隨旅客數目上升，檢疫酒店房間變得嚴重不足，除影響海外市民安排回港，更有部分體育總會不敢安排運動員往海外比賽。
他透露，現正爭取再放寬入境檢疫措施，若得以落實抵港旅客人數將進一步增加。他建議當局善用科技，透過入境申報系統收集旅客所有資料，然後向其發出一個二維碼，讓旅客入境時毋須再檢查任何紙本文件。他並說，政府應增加檢測人手加快有關工作，令入境旅客可以短時間內完成入境檢疫程序，到檢疫酒店休息。