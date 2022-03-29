疫情｜拒強制檢測或隔離最高囚6個月　8條防疫法例框架延長半年

現時法例第599章《預防及控制疾病條例》下的限聚令、口罩令和強制檢測令等8項公共衞生緊急情況規例，將延長至今年9月30日。政府今日(29日)公布，特首會同行政會議通過修訂該8條規例，以延續相關法律框架，食物及衞生局長亦按該條例修訂第599A章《預防及控制疾病規例》，合共9項修訂規例將於今日稍後刊憲，並於周四(31日)生效。

政府為完善現行強制檢測安排的法律框架，以及提高違反強制檢測要求的阻嚇力，已就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出其他修訂，包括要求兒童、精神上無行為能力的人等「需照顧者」的負責人，盡其最大努力確保該名「需照顧者」遵從強制檢測規定。同時，政府因應早前已提高違反第599J章的定額罰款水平，現提高相關罪行的最高罰則，至可被判處第四級罰款(25,000元)及監禁6個月，以加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。

拒遵隔離令檢疫令引入罰則

就確診者隔離和其密切接觸者的檢疫安排，政府指安排他們隔離或檢疫，是阻截新型肺炎在社區傳播，以及及早為患者提供支援或治療的關鍵一環。政府現修訂第599A章，以加強對個別人士、物品(包括動物)或地方採取檢疫或隔離措施的法律條款，包括將不遵從檢疫令或隔離令訂明為罪行並引入罰則，最高可被判處第三級罰款(10,000元)及監禁6個月，同時亦完善管制進入或離開檢疫或隔離處所的條款。

重申延長法例不等於延長限制

另外，政府表示，由於本港和全球各地的新型肺炎疫情仍嚴峻，第599章下多項緊急規例需延續有效期，以實施疫情防控措施的法律框架。特首會同行政會議今日通過修訂下列8項緊急規例，將其有效日期延展6個月至今年9月30日：

《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)

《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)

《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)

《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)

《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)

《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)

《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)

《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)

政府發言人強調，延長規例有效期旨在維持實施相關防疫措施的法律框架，並不代表有關法例下施加的限制，會持續不變至相應法例失效日期。發言人表示，有關法律框架已加入彈性條款，容許政府按疫情發展、本港整體疫情防控及恢復社會和經濟活動的需要，調整個別限制和條件。