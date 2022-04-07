疫情｜「指明商業處所」明起可申延期交差餉地租　涉食肆理髮店健身室等 (附申請連結)

第五波疫情重創不少企業。政府今日公布，「指明商業處所」延期繳付差餉及/或地租計劃明日起接受申請，如物業單位完全或主要用作「指明商業處所」(按此即看指明商業處所)，並在申請當日有現行租賃，相關差餉及/或地租帳目的登記繳納人或其授權代理人，可向差餉物業估價署申請將有關物業於今年4月至6月季度徵收通知書上(可包括今年1月至3月季度尚未繳付的差餉及/或地租)的繳款日期由4月29日延至8月12日。

估價署接獲申請後3周內出結果

所有非使用自動轉帳的帳戶的申請必須於5月6日或之前送達差餉物業估價署，而使用自動轉帳的帳戶的申請截止日期則為4月20日。逾期收到的申請將不獲處理。一般情況下，估價署會在接獲申請後3星期內發出申請結果。

差餉物業估價署建議合資格的登記繳納人盡量使用該署網站所提供的「遞交表格電子化」服務(見下圖)，於網上提交電子申請表格(e-RVD 1070)，以便申請能盡快獲得處理。

繳納人亦可將填妥的表格(RVD 1070)郵寄或由專人送交估價署，地址是九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓。繳納人可於申請期間任何時間從估價署網頁下載表格(RVD 1070)，或致電該署熱線2152 0111(由「1823」接聽)或電話資訊服務2152 2152索取有關表格。

有關延期繳付「指明商業處所」差餉及地租的行政措施是優化新一份《財政預算案》中提議暫緩追討欠租措施的一部分，目的是加強支援受第五波疫情影響的指定行業租戶周轉。