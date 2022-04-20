疫情｜按摩業自發員工「先檢測後開工」 有按摩院花百萬維修清潔準備復業

社交距離措施明日首階段放寬，部分表列處所明可重開，其中按摩業界積極準備復業。按摩業總會主席周鎮宇表示，業界除繼續嚴守衛生措施、切實執行政府防疫抗疫規例，包括疫苗通行證等，亦自發安排員工「先速檢．後開工」，檢測結果陰性方可工作，並會獲發「按心按摩」貼紙以茲識別，讓客人安心按摩。有會員按摩院率先表示跟隨，會要求員工隔日檢測，更花百萬元清潔維修等。亦有按摩院代表提到，雖能復業但，停業多時，加上有師傅回鄉，流失約四成人手；復業初時未恢復桑拿蒸房服務，目前預約亦僅及往常一半。

周鎮宇表示，業界今輪停業104日，直言「若呢幾日唔開，以後唔使開，個行業真係會冇咗」，業界冀藉今次積極抗疫表現，爭取若再有下波疫情時，當局不再「一刀切」勒令停業，「唔係直接推業界上斷頭台」，而是可商討處理方法。他續指，估計或有4至5家大型按摩院不敵今波疫情倒閉，小型更是不計其數。

東方水匯桑拿代表周偉強表示，停業多時，期間地墊、毛巾等發霉須更換，連同清潔維修等，已花逾百萬元。配合先檢測後開工，為員工提供快速測棒，相信每月要多花3萬多元，但為換取客人信心不介意。

流失員工不利行業發展

薀莎水療代表黃紅纓表示，不少同事停業期間為生計轉工，亦有新移民師傅返鄉避疫等，流失約四成員工，直言不利行業發展，因培育一位師傅須花一至5年。重開在即，雖有預約查詢，惟目前未准恢復桑拿蒸房服務，影響客人消費意欲，暫時預約率僅達正常時一半。

按摩師李小姐表示，家中有老有嫰，停業期間也未敢貿然轉工避免染疫，更要借貸交租；從事20多年的陳師傅也指，難以轉行，僅靠積蓄度日，僅希望不要再停工。