疫情｜換氣量小組促酒吧檢視通風系統　食環署：按情況判斷活動是否現場表演

中環兩間酒吧近日出現新型肺炎感染群組，截至今日(31日)累計57名顧客確診。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組獲悉其通風系統有不足之處，主席源栢樑促請包括酒吧和酒館在內的餐飲業務處所負責人，應認真檢視和確保通風系統有效運作、有足夠鮮風供應並可平均覆蓋座位間各個位置，而相關系統和設備應在開放營業時，持續開啟及運作。

同一晚爆疫的酒吧Zentral和The Iron Fairies，分別被指有唱片騎師(DJ)在場打碟播歌、搞氣氛，以及有顧客沒有戴口罩在場集體跳舞等。食環署表示，法例第599F章列明餐飲處所和酒吧、酒館均不得進行現場表演或跳舞，至於個別活動是否屬於現場表演，會視乎相關事實和個別情況而定。

倡制定通風系統恆常行動清單

工作小組因應近日與酒吧有關的群組，昨(30日)傍晚舉行網上會議，會上小組確認上次會議同意的加強抗疫措施，包括重申要求餐飲業界認真檢視通風系統有效運作，以便處所獲供應不少於每人每小時17立方米的室外空氣。

小組並建議，應擬備通風系統及空氣淨化設備恆常行動清單和相關教學投影片，供餐飲業界、其衞生經理及衞生督導員，或風系統工程承建商參考並跟進。同時，小組鼓勵通風系統工程承建商藉售後服務，向餐飲業界講解其通風系統及空氣淨化設備應用操作等事宜，以及須注意事項。