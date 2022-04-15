疫情︱政府下周二推上門疫苗接種網上登記平台

林鄭月娥在今日的記者會上，提醒市民在復活節假期仍要注意防疫的措施。林鄭表示將會推行更廣泛的疫苗通行證措施，以推動市民接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，將會在4月19日推出上門疫苗接種服務的網上登記平台，並會在一星期後的26日展開外展的上門疫苗接種，預計會維持8星期，並會分區，每星期4至5個區進行上門的疫苗接種。

將推動3至11歲兒童接種

對於在學童疫苗接種方面，聶德權表示，見前12至17歲的中學生接種第一鋒已超過9成，第二針亦有逾7成，故預計可以很快完成兩針，不過有關3至11歲的小學生及幼兒，他指首針接種率只有63.6%，因為需要透過學校去推動，而學生又正在停課，但在復課後將會透過多種途徑去加強接種。當中包括疫苗接種中心及接種車等，以及舉行學校的接種日。