返回 本地 2022-04-15 12:03:21 疫情︱政府下周二推上門疫苗接種網上登記平台 分享： 林鄭月娥再呼籲市民復活節仍要注意防疫。 政府在今日(15日)的抗疫記者會上表示，將於下周二(19日)推出上門疫苗接種服務的網上登記平台，為有需要的長者提供到戶的上門接種服務。而特首林鄭月娥就指，昨日的確診個案有1,043宗，預計今日可再回落，至明日應該不會再設抗疫的記者會。 聶德權表示將設立網上平台登記上門打針。 林鄭月娥在今日的記者會上，提醒市民在復活節假期仍要注意防疫的措施。林鄭表示將會推行更廣泛的疫苗通行證措施，以推動市民接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，將會在4月19日推出上門疫苗接種服務的網上登記平台，並會在一星期後的26日展開外展的上門疫苗接種，預計會維持8星期，並會分區，每星期4至5個區進行上門的疫苗接種。 將推動3至11歲兒童接種 對於在學童疫苗接種方面，聶德權表示，見前12至17歲的中學生接種第一鋒已超過9成，第二針亦有逾7成，故預計可以很快完成兩針，不過有關3至11歲的小學生及幼兒，他指首針接種率只有63.6%，因為需要透過學校去推動，而學生又正在停課，但在復課後將會透過多種途徑去加強接種。當中包括疫苗接種中心及接種車等，以及舉行學校的接種日。 林鄭又表示，昨日的確診數字有1.043宗，預計明日或者跌破1,000宗，將不再需要舉辦抗疫的記者會。林鄭表示，一直有研判疫情的發展，而根據多項的數字都顯示本港的疫情已經大幅回落。在下星期的第一階後放寬防疫限制後，預計一個月後會開始第二階段的放寬。但對於有關入境的全面放寬，林鄭表明雖然有很關的訴求壓力很大，但政府仍會堅持「外防輸入」的做法，故不會完全放寬入境解除隔離的限制。 不會完全解除入境隔離 對於有關於昨日發現的BA.5型的亞種病毒，食物及衞生局局長陳肇姑表示，這是世界衞生組織監察中的變種，不過未有證據證明會引發更高的傳播率及更多的重症，故暫時並不擔心，但政府仍會繼續關注有關的情況。 陳肇始指政府會繼續注意變種病患的流入情況。