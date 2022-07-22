疫情｜政府刊憲續賦權醫生　未來14日可要求疑染疫者強檢

本港疫情持續。政府宣布，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，繼續賦權註冊醫生於明日(23日)日至8月5日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上新冠病毒的人接受檢測，並就相關指明刊憲。

疑染疫者收 醫生書面指示須2天內檢測

政府稱，根據專家建議，對有症狀的病人進行強制檢測，可有效抑制病毒傳播。為繼續控制疫情，政府認為有需要繼續透過醫生協助，盡早識別可能受感染人士，因此在指明期間內，如註冊醫生在診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染疫，醫生可發出書面指示，規定該人接受核酸檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的2天內完成檢測。

至於若在進行強制檢測期間的任何時間，3號或以上熱帶氣旋警告信號、紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，檢測限期將會延長一天。

政府指，在書面指示下的受檢人士屬懷疑染病者，不應前往流動採樣站及社區檢測中心進行檢測。為減低傳播風險，有關受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

任何人如未有遵從強制檢測指示即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月，而解除有關法例責任的定額罰款為1萬元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款5萬元及監禁6個月。