疫情｜政府向院舍提多項建議　倡裝掛窗抽氣扇、百葉門

現屆政府重視院舍的防疫措施，社會福利署、機電工程署和屋宇署上月底巡查全港700多間合約院舍，檢查通風設備是否符合規定。各部門提出多項改善建議，短期建議包括增加空氣淨化器、安裝掛窗抽氣扇等，中長期建議則包括安裝百葉門、附抽氣扇的排氣風槽等，建議將由香港賽馬會慈善信託基金資助落實。

為提高院舍長者的新冠疫苗接種率，政府周一(25日)已展開特別計劃，邀請醫療團隊在連續6星期內，每周最少到訪一次配對的院舍，為院友提供外展接種服務。現時院舍院友第三針接種率為約40%，政府下階段目標是繼續按「應打盡打」原則，務求9月底前把接種率提升至最少50%。

院舍熱線查詢一般即日解決

社署和衞生署、醫管局和消防處協作的院舍熱線，自本月1日啟動至今所接獲的個案，一般可在同日解決。至於社署上月中推出、供院舍每日呈報與防疫有關的最新資料的一站式電子平台，政府指系統至今運作暢順。

另外，現正運作的兩個確診院友暫託中心和博覽館、啟德郵輪碼頭檢疫中心，分別提供約340個和約1,750個床位，加強院舍抗疫能力跨部門工作小組會按需要繼續物色場地。醫管局亦已加強各聯網之間協調，可提供約1.2萬個床位。

工作小組由勞工及福利局牽頭的，會持續檢視各項改善措施的進展，提高對院舍的保障和支援，應對疫情變化。政府感謝營辦者及從業員疫下盡心竭力，積極配合各項防疫措施。