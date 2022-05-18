疫情｜政府延長34類收費寬減或豁免 料庫房少收17億 (附名單)

因應疫情的持續影響，34類政府收費已連續兩年豁免或寬減，以緩解企業(尤其中小企)在經濟下行及其後疫情下面對的經營壓力，此措施將再延長一年，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、漁農、零售、飲食、建造以至旅遊及娛樂業，估計政府庫房收入減少17億。

該34類收費豁免或寬減如下：

1. 遠洋船及高速船應繳的港口設施及燈標費

2. 內河船應繳的停留許可證費用

3. 所有本地船隻的牌照費用，即 第 I 類別(客船)、第 II 類別(工作船)、第 III 類別(漁船)及第 IV 類別(遊樂船)船隻

4. 進入公眾貨物裝卸區的貨車應繳的車輛通 行票證費用(僅限首一小時)

5. 公眾貨物裝卸區營運者應繳的操作區許可證費用

6. 跨境貨車、巴士和出租汽車的封閉道路通行許可證費用

7. 已登記商用車輛的車輛牌照費用

8. 已登記商用車輛的驗車費用

9. 首次簽發或續發客運營業證予合資格車輛應繳的費用

10. 首次簽發或續發客運營業證證明書予合資格車輛應繳的費用

11. 首次簽發或續發出租汽車許可證應繳的費用

12. 續發航空營運人許可證、簽發或續發適航證明書，以及續批維修機構應繳的費用

13. 《自由貿易協定中轉貨物便利計劃》下應繳的服務費用

14. 批出或續發海魚養殖業牌照及續發飼養禽畜牌照的費用

15. 屠房牌照的續期費用

16. 首次簽發或續發酒牌的費用

17. 工商業污水附加費

18. 首次簽發或續發固定攤位小 販和流動小販牌照的費用，以及編配和使用固定攤位的費用

19. 首次簽發或續發普通食肆、水上食肆、小食食肆和工廠食堂牌照或暫准牌照的費用

20. 首次簽發或續發限制出售食物許可證的費用

21. 首次簽發或續發新鮮糧食店牌照或暫准牌照的費用

22. 首次簽發或續發烘製麵包餅食店、燒味及鹵味店和綜合食物店牌照或暫准牌照的費用

23. 首次簽發或續發食物製造廠、冰凍甜點製造廠、奶品廠和凍房牌照或暫准牌照的費用

24. 礦場燃爆證書、S1及第1類危險品牌照/許可證、爆炸品貯存及運送的費用

25. 《建築物(小型工程)(費用)規例》下關乎註冊小型工程承建商的註冊費用

26. 電業承辦商或電業工程人員的註冊或註冊續期申請費用

27. 首次簽發或續發《公眾娛樂場 所規例》下戲院牌照及臨時牌照的費用

28. 首次簽發或續發《公眾娛樂場所規例》下公眾娛樂場所(戲院除外)牌照的費用

29. 首次簽發及續發卡拉 OK 場所 許可證、臨時許可證、牌照及臨時牌照的費用

30. 首次簽發、續發旅行代理商牌照或簽發複本的費用，以及為增加地址而修訂牌照的費用

31. 首次簽發或續發商營浴室牌照的費用

32. 首次簽發或續發旅館牌照的費用

33. 首次簽發或續發《會社(房產 安全)(費用)規例》下合格證明書的費用

34. 首次簽發或續發《床位寓所 (費用)規例》下床位寓所牌照的費用