疫情｜政府成立13專責組分工抗疫　指導協調組處理跨局事宜

政府「抗疫督導委員會」下新成立的「應對疫情指導及協調組」，今日召開首次會議。(政府新聞處)

上任近一個月的現屆政府，昨首次召開「抗疫督導委員會」會議，並決定從系統上加強抗疫指揮架構。政府將成立由特首李家超監督的「應對疫情指導及協調組」，處理涉及跨政策局範疇的抗疫事宜，以及就個別事項成立專責或專項組。

多名局長成指導協調組常設成員

由特首主持的「應對疫情指導及協調組」，常設成員包括政務司正副司長、醫務衞生局、公務員事務局、環境及生態局、民政及青年事務局、創新科技及工業局、保安局和運輸及物流局的局長，其他主要官員將按政策或行動需要參與。

政府今日(28日)召開首次指導及協調組的會議後，決定成立13個專責組，涉及制訂和推行防疫措施、監督檢測服務和社區隔離設施、推行和監督污水監測工作、點對點交通服務，以及動員公務員支援防疫行動等。

盼最低成本訂最大效益抗疫策略

李家超稱，強化後的抗疫指揮架構可加強和加快決策過程，並在高層次作出有效指揮。他續指，港府會繼續按疫情發展和分析科學數據，制訂以最低成本達致最大效益的「精準抗疫策略」，並指正研究縮短經機場抵港人士的檢疫期限。

此外，指導及協調組下會設立「應對疫情指導及協調組辦公室」，研究、建議和推動防疫抗疫方案和措施，辦公室主任由醫務衞生局長盧寵茂出任。