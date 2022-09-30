疫情︱政府放寬至食肆每檯12人　亞博館轉為備用狀態(持續更新)

香港疫情漸趨穩定，醫務衞生局副局長李夏茵宣布由下周四（10月6日）起放寬防疫措施，包括：餐飲處所每枱上限由8人增至12人、表列處所每組活動人數由8人放寬至12人、酒吧每枱由4人增至6人、宴會人數放寬至240人，以及取消郵輪公海遊熔斷機制。

李夏茵又提到，實施「0+3」後，入境香港人士若在入住酒店期間確診，若獲酒店容許，可自費繼續原址隔離，如未能自費原址隔離，會被送到隔離酒店。

李指，安排確診旅客原址檢疫理念與安排家居檢疫一樣，她又說，輸入個案中較少重症，原則是希望病人在適合的地方接受適合的治療。李夏茵指，當局已平衡風險及利益，認為將確診病人由酒店搬到其他地方，若有閃失可能致疫情蔓延，因此希望減低接送。

拒取消「安心出行」及口罩令

對於有專家指可取消「安心出行」，李夏茵解釋，政策設計是用作保護高危群組，即一老一幼，而目前有關群組的接種率尚有上升空間。至於當局會否考慮放寬室外口罩令？李夏茵稱，口罩令是當局會檢視的防疫政策之一，希望在全港疫情受控的情況下可作放寬。

衞生防護中心總監徐樂堅，過去一星期本地個案每日約3,500宗至4,020宗，平均3,700宗左右，輸入個案過去幾個星期117至245宗，每日平均180宗，輸入個案佔每日個案3%至5%，針對輸入個案，約在入境後3天已找到約75%個案。

醫管局非緊急服務回復至8成

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗指，隨着疫情趨緩和，9月初約3,000人留醫，現時已回落至1,700多人；至於每日新增入院的患者，由高峰的逾400人，回落至每日新增約150人，大大減輕醫院接收新冠病人的壓力，因此當局會逐步調整病床、人手及服務量，以照顧非新冠病人，包括醫管局的病床調動計畫將由第3A階段回復到第二階段，即接收新冠病人的病床會轉為接收更多非新冠病人、亞博館今日起轉為備用狀態、北大嶼山醫院香港感染控制中心病床的數目逐步減少，至於派駐到兩地的醫護人員會逐步返回原有崗位。而現時醫管局非緊急服務正在回復，目前已回復到正常的80%。