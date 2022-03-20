疫情｜政府澄清疫苗死亡報道 強調疫苗絕對有助降低死亡率

政府晚上發聲明，指就今日有傳媒聲稱分析從醫院管理局所得的數據而對2019冠狀病毒病死亡個案接種疫苗情況作出誤導性報道，感到遺憾。



根據衞生署衞生防護中心現階段掌握有關死亡個案及已作分析的初步數據，第五波疫情的首5,435宗死亡個案中，約88.3%的人士未有接種兩劑新冠疫苗。已接種至少兩劑新冠疫苗患者的死亡率為百分之0.09，而接種一劑或未有接種的則分別為0.7%及2.58%，顯示接種疫苗絕對有助降低死亡率。

現時，約八成的80歲或以上長者已接種科興疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。就已作初步分析的3,837宗80歲或以上長者死亡個案中（佔所有死亡個案逾七成），約74%（2,837宗）個案未有接種疫苗，受感染後的死亡率高達15%。已完成接種兩劑新冠疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62%，而接種一劑則為5.59%。另外，就該年齡組別而言，已接種一劑克爾來福疫苗的死亡率為5.83%，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為3.44%。已接種兩劑克爾來福及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95%及1.51%。

政府強調，就接種疫苗的死亡患者中接種疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每宗死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病記錄等，此外，亦要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，不應隨便下定論。