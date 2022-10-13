疫情｜政府考慮調整防疫政策 包括放寬限聚令至12人、主題樂園容許戶外飲食

政府宣布，由10月20日至11月2日適當放寬社交距離措施，容許餐飲處所、酒吧酒館、夜店夜總會、電影院、博物館、會址、酒店等，進行現場表演跳舞活動，表演者需要7日2次核酸檢測，以及當日進入處所進行快測；主題公園容許戶外飲食；公眾地方群組聚集人數放寬至12人。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，考慮放寬限聚令，是因為市民在2年多疫情，已經歷不少考驗，希望可以有秩序下逐步復常。被問到何時放寬至「0+0」，李夏茵表示，「0+3」的政策只是實施約3星期，還需要時間觀察是否調整措施。她又指復常之路希望不要再徘徊兜轉，希望有秩序、風險可控下推進放寬防疫政策，視乎社會可以承受風險而定。社會的免疫屏障越強、推動速度亦快。政府放寬防疫首要考慮疫情反彈風險。她指出，自從9月26日放寬入境後，每日輸入確診200至300宗上升至300至400宗，輸入確診在旅客佔比3%升至5%。病毒即時繁殖率少於1上升至大於1，意味傳染多於1人。

另外，李夏茵被問到高院頒令暫緩執行廢除免針紙，直至司法覆核有決定。李夏茵表示，當局對於坊間對簽發免針紙的疑慮，擔心有需要的人士未能獲得相關文件，她強調簽發免針紙是基於醫生專業判斷，不會因為外圍因素影響簽發的決定，醫生簽發的內容必須基於真確的資料。她又指，基於高院頒令相關決定後，政府已暫緩執行廢除免針紙，她以案件已進入司法程序，不評論有關案件。