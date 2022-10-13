疫情｜政府考慮調整防疫政策 包括放寬限聚令至12人、主題樂園容許戶外飲食

政府宣布，由10月20日至11月2日適當放寬社交距離措施，容許餐飲處所、酒吧酒館、夜店夜總會、電影院、博物館、會址、酒店等，進行現場表演跳舞活動，表演者需要7日2次核酸檢測，以及當日進入處所進行快測；主題公園容許戶外飲食；公眾地方群組聚集人數放寬至12人。
醫務衞生局副局長李夏茵表示，考慮放寬限聚令，是因為市民在2年多疫情，已經歷不少考驗，希望可以有秩序下逐步復常。被問到何時放寬至「0+0」，李夏茵表示，「0+3」的政策只是實施約3星期，還需要時間觀察是否調整措施。她又指復常之路希望不要再徘徊兜轉，希望有秩序、風險可控下推進放寬防疫政策，視乎社會可以承受風險而定。社會的免疫屏障越強、推動速度亦快。政府放寬防疫首要考慮疫情反彈風險。她指出，自從9月26日放寬入境後，每日輸入確診200至300宗上升至300至400宗，輸入確診在旅客佔比3%升至5%。病毒即時繁殖率少於1上升至大於1，意味傳染多於1人。
另外，李夏茵被問到高院頒令暫緩執行廢除免針紙，直至司法覆核有決定。李夏茵表示，當局對於坊間對簽發免針紙的疑慮，擔心有需要的人士未能獲得相關文件，她強調簽發免針紙是基於醫生專業判斷，不會因為外圍因素影響簽發的決定，醫生簽發的內容必須基於真確的資料。她又指，基於高院頒令相關決定後，政府已暫緩執行廢除免針紙，她以案件已進入司法程序，不評論有關案件。
過去7日錄得29宗變異病毒株XBB.1個案
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，在過去7天日均錄得4,871宗確診個案，比再之前的7天有30%升幅。輸入個案方面，平均每日有3%旅客在機場樣本經檢測確診。另本港至今錄得29宗Omicron變種病毒株XBB亞系個案，分別自新加坡、印度、美國等地入境，比昨日(12日)公布激增23宗。
公立醫院已經調整探病安排
醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦指，過去一周本港每日新增約200宗入院確診個案，危殆及嚴重均維持於50至60人左右，形容數字平穩。他又提到探病方面，今日起會進一步實施經調整後的特別探訪安排，涉及38間公院醫院的非急症及急症病房。下周四（20日）起，會再進一步擴至到所有非精神科醫院及病房。60歲以下或已打最少兩針病人，每日可以有一次一小時的探訪，最多登記三位家人輪流探；而未打針的60歲以上病人，每周安排兩次一小時探訪，最多登記兩個訪客，公院的非緊急手術，已恢復至91%，整體非緊急服務已超過8成恢復。