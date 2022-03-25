疫情｜政府部門下月起逐步恢復公共服務　冀4月21日恢復正常

政府近日宣布將於4月21日起分三階段以三個月時間解除大部分社交距離措施，政府發言人今日宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

政府發言人補充，受《預防及控制疾病條例》(第599章)或其規例所限，以及政策局和部門因抗疫為首要任務而需要調動人手和資源，部分非緊急或非必要服務或仍會受到影響，包括可能於稍後時間才能恢復，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，呼籲市民留意。

盼市民 諒解初期或需時處理服務

政府又指，各政策局和部門會繼續採取針對性社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議等，在逐步恢復公共服務的初期，可能會因服務需求增加，以致需要更長時間才能完成處理申請，因此希望市民諒解，而為嚴控疫情，部門亦會酌情繼續停止以面對面形式提供服務，改為以網上、郵寄、投遞箱或其他合適方法提供，即使部門恢復面對面形式提供服務，亦呼籲市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務。

政府強調，抗擊疫情仍然是政府的首要目標和任務，會繼續動員一切可以調動的人力物力作抗疫工作，政府僱員不論原來的職責為何，皆須繼續隨時應部門徵召參與抗疫工作。