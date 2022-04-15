疫情︱教育局更新健康指引　師生須每日快測及學校呈報

政府早前宣布，計劃在復活節假期後，即下周起開始分階段復課。而教育局亦更新了學校健康指引，要求學校恢復面授課堂時要師生每日回校前進行快速抗原測試，並要學生每日帶備有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》，以及校方需在每日上午10時前呈報衞生防護中心。

有關指引要求，學生每日回校前要做快速測試，並將附有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》每日帶回校，教育局會向學校提供記錄表範本，校方在每日上午10時前要向衞生防護中心呈報資料。而包括校車的司機以及隨行人員都要每日量體溫及進行快測。

家長接送毋須快測

指引有提到，如師生屬於康復者，並已向學校提交證明，可於康復起計的3個月內，毋須快測。而學校可以抽查覆檢，未能及時完成的學生就不能上課，並由家長接回。而學校可考慮先獲得家長同意，讓未做快測的學生，回校後由學校提供快測自行完成，亦可以由教職員協助完成。不過接送學生的家長就毋須快測。

而疫苗通行證亦適用於12歲或以上訪校人士，至於家長陪子女接種疫苗、參加入學面試及校際比賽就有豁免。如需暫停面授及有校內活動，學校要保持校舍開放，照顧家中乏人照顧的學生，但有關中小學及幼稚園學生，須分別至少已接種一劑或兩劑疫苗。