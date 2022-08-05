疫情｜教育局：全港學校新學年維持半天面授課及每天快測

本港新冠疫情持續，昨日確診個案更突破5,000宗。因應疫情的最新發展、學校的準備情況，以及衞生專家的意見，教育局最新決定，全港學校在2022/23學年，暫時維持半天面授課堂。至於全校師生需每天進行快速抗原測試的安排；亦將繼續推行，直至另行通知。

教育局續指，個別中學能達到相關的疫苗接種率，即所有直接僱用教職員已符合「疫苗通行證」的要求，及已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生，達到全校可接種疫苗的學生人數九成或以上，可為學生安排全日面授課堂。而個別已完成接種兩劑疫苗並超過14天的中小學學生，可在放學後或上學的另一個半天在校園進行非學術性的課外活動。

教育局續經學校向有經濟需要學生派發快測

局方指，鑑於每日進行快速抗原測試的安排有助學校把關，在聽取衞生署衞生防護中心的意見後，教育局認為學校有需要於新學年繼續此安排，直至另行通知。教育局會繼續透過學校將快速抗原測試包分派予有經濟需要的學生。

學校必須繼續嚴格執行教育局不時更新的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衞生防疫措施，包括教職員及學生在校園內都必須時刻戴上口罩、保持適當的社交距離等。教育局提醒家長，在暑假期間須繼續採取預防傳染病的措施，保持家居清潔衞生，留意子女的健康情況，避免讓子女到人煙稠密或多人聚集的地方。家長應密切留意子女的身體狀況，若出現發燒或其他傳染病的徵狀，應及早求診。