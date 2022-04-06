疫情｜斥林鄭昨發悼文僅「應節」　病人組織促設委員會調查第五波成因

第五波疫情回落，至今共逾8,000人染疫後離世，特首林鄭月娥昨發新聞稿，向新冠疫情離世者表示深切哀悼，並向其家屬和親友致以最深切慰問。病人政策連線主席林志釉批評，悼文只有開首數句向死者悼念，其後數百字均講述政府防疫工作和中央援港措施，質疑悼文只是適逢清明節的「應節」工作。他期望，本屆政府可於任期內開展籌備獨立調查委員，了解第五波疫情成因，而不是只推諉於長者接種率低。

林志釉於電台節目指，相信死者家屬看到林鄭月娥的悼文會感到不舒服，死者亦難瞑目，期望她有「氣量」成立獨立調查委員會，以了解為何會導致今波疫情傷亡慘重，向社會作出交代。他指，成立委員會目的不是追究責任，而是讓死者家屬「知道發生咩事」，調查報告應以事實陳述作為基礎，客觀鋪陳和分析第五波疫情的來龍去脈，例如是否有部分個案等不及送院而失救。

政府主導「谷針」不能推諉過人

林志釉指，去年下半年本港度過較安逸的時間，雖然當時市民認為接種新冠疫苗的迫切性較低，但始終「谷針」是政府作為主導，政府不應事後將責任推於市民不肯打針。他指，理解現任特首需專注抗疫，但調查委員會毋須由她主理，她應該趁最後三個月任期物色人選，開始籌備委員會的工作，並指下任特首或有其他關注的議題，未必會再深究第五波成因。