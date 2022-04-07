疫情｜新一批內地專家抵港　接替5名早前抵港專家

陳肇始(中)和徐德義(右)到深圳灣管制站，迎接新一批由闞飆(左)率領來港的內地疫情防控專家。(政府新聞處)

新一批共6人的內地疫情防控專家，今日(7日)經深圳灣管制站來港，接替早前來港的其中5位專家，繼續協助本港進行流行病學調查和分析，以及指導相關疫情防控工作。

新到港的專家團隊由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領，成員包括山東大學公共衞生學院院長李士雪、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩、中國疾病預防控制中心公共衞生管理處助理研究員唐小哲、廣東省疾病預防控制中心主任醫師孟瑞琳和廣州市疾病預防控制中心副主任醫師馬曉薇。

陳肇始徐德義林文健親自迎接

本港的食物及衞生局長陳肇始、副局長徐德義和衞生署長林文健，今日到深圳灣管制站迎接6名專家。陳肇始表示，多批內地專家自2月中開始，來港實地考察本港抗疫工作，並與抗疫團隊有緊密交流。她續稱，專家以其在內地有效抗撃新冠疫情的經驗，結合本港疫情發展、科學數據和實際環境，向港府提出了具建設性的意見和建議。

陳肇始又說，近日陽性檢測個案數字雖已有下降趨勢，但基數仍然不少，認為繼續借助內地專家抗撃新冠疫情的經驗，與他們共同探討控制第五波疫情現階段的策略和措施，有助盡快完全遏止本港疫情。

林鄭感謝內地專家提中醫藥方案

另外，特首林鄭月娥今日亦會見由中央援港抗疫中醫專家組組長仝小林率領的內地中醫專家組，聽取他們就本港應用中醫藥抗擊新冠疫情，以及進一步推動中醫藥發展的意見。她感謝專家組為本港中醫藥界制定4個方案，涵蓋中成藥居家使用、中醫診療、中醫康復指導和中醫藥預防治療。