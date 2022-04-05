疫情｜新世界新設5處自助口罩提取機 支援3000基層家庭3個月每周5個口罩

抗疫逾2年，口罩已是日常生活必不可少用品，雖已非再像疫情伊始「一罩難求」或炒至天價，但對基層家庭而言仍是額外負擔，尤其第五波疫情嚴竣，又需買檢測包等防疫物資。新世界發展與市建局合作，在中環H6 CONET及H18 CONET、觀塘裕民坊 YM²、灣仔茂蘿街7號(M7)及旺角618上海街5處新設口罩提取機，讓3,000個基層家庭每周取得5片成人或兒童口罩為期約3個月。

3個月內憑卡每周取1包5片口罩

新世界發展與市建局攜手，與3間非牟利機構合作在5個鬧市地點中設置多部「自助口罩提取機」，合作機構包括香港基督教服務處、兒童心臟基金會及社區藥物教育輔導會，他們的服務對象分別涵蓋低收入家庭、長期病患者、基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。3間機構會派發「口罩提取卡」予基層或弱勢社群，持卡人可於3個月內在5處的口罩提取機每星期提取一包5片口罩。

受助機構：保障服務對象及社區健康

兒童心臟基金會主席周啟東指，先天性心臟病患者身體較一般人弱，令其面對更大疫情威脅，受感染後相對易有嚴重病況，感激自助口罩提取計劃向會員捐贈口罩保障健康。香港基督教服務處企業拓展及研究部經理唐懿麗亦指，計劃讓有需要服務對象可定時免費提取口罩，應付疫情帶來額外開支紓緩生活壓力。社區藥物教育輔導會總幹事黃子瑋指，今次計劃更服務到較少受關注的少數族裔及戒毒復康家庭，令社區也得到更大更闊保障。

另外，新世界集團3月中也推出大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，與34間非牟利機構透過平台連繫善心捐贈者與社會上有需要人士，有心人可直接捐贈物資或捐款由仁濟醫院代購。集團2月時也無償借出粉嶺一幅3.5公頃土地予政府興建方艙醫院並提供緊急物資，以及借出沙田凱悅酒店供前線醫護免費入住等，多管齊下支援社區對抗疫情，將繼續留意疫情發展適切回應社會需要。