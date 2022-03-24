疫情｜新世界「愛互送」平台獲各界響應　大家樂捐50萬元餐飲券

第五波疫情持續，基層資源匱乏，新世界早前推出首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，為疫情下有需要人士送贈物資。新世界指，「愛互送」平台推出短短數天，已獲得不少善長和企業支持，包括大家樂集團捐出面額總值高達50萬港元的餐飲現金券，以及本港獨角獸Prenetics及華大基因捐出快速抗原檢測包，攜手協助基層抗疫。

當中大家樂捐贈的5萬張面值10港元的餐飲現金券，部分已於昨日率先送往10間參與的非牟利機構，包括大埔浸信會社會服務處、宏施慈善基金、香港單親協會、香港基督教 女青年會、香港基督教服務處、救世軍、陳校長免費補習天地、路向四肢傷殘人士協會、聖雅各福群會及離島婦聯，以緩解基層的溫飽問題，餘下的餐飲現金券亦會於稍後陸續送出。

大家樂集團有限公司行政總裁(香港)梁可婷指，第五波疫情影響人士急待援手，相信疫情帶來的影響會持續一段時間，大家樂會繼續善用在餐飲方面的專長和資源幫助更多有需要人士，包括即將推出之食物援助計劃。