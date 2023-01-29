疫情｜新冠隔離令1月30日起取消 普通科門診預留2千名額予新冠病人(附支援電話)

政府明日起撤銷新冠病毒確診者的隔離令，醫管局指定診所亦將停運。確診者可到普通科門診診所求醫，醫管局表示，會加強服務繼續支援確診病人，包括在所有普通科門診診所明日恢復服務之後，增加門診偶發性疾病的診症名額至每日超過1萬個，當中會預留約2千個名額照顧新冠病人，並預留名額給較高風險的人士。醫管局在有需要時亦會調動額外的備用名額為確診病人服務，並會為合適病人處方新冠口服藥物。
長者可致電預約長者籌
醫管局總行政經理夏敬恒提醒，有需要的患者可透過「HA Go」流動應用程式，或者致電「關愛預約專線」預約，而長者亦可透過電話預約長者籌；醫管局熱線1836115，將為病人提供健康建議及協助預約，或安為有困難的確診者安排遙距診症服務。
籲徵狀輕微病人向私家醫生求診
醫管局呼籲徵狀較輕微或較低風險的確診病人，向私家醫生求診。確診病人亦可按需要，到18區中醫診所暨教研中心求診，醫管局會適時調動資源，加強服務。
周三起開放免預約探訪 須持48小時核酸陰性證明
另外，公立醫院將於周三起，重新開放給訪客免預約探訪，除了隔離病房之外，所有病人每日可獲安排2小時探訪，每次最多可以有2名訪客在病房內探訪，期間可以換人，上限是3位訪客，探訪者須持48小時內核酸檢測陰性證明。