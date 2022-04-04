疫情｜新增少於百死逾月來首次　醫管局：與確診宗數下跌相關

第五波疫情持續，本港今日(4日)新增3,138宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，為連續第11日下跌，並錄得90宗死亡個案，為自2月底以來，首次單日呈報死亡數字回落至雙位數。醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，對於死亡個案回落感到「非常之開心」，相信與確診個案下降有關，重申數據顯示打三針新冠疫苗較未打針的病死率低很多倍，強調打針減低嚴重併發症和死亡風險是「鐵一般的事實」。劉又指，留意到近日「好多人出返嚟」，亦有市民沒有佩戴口罩，呼籲市民做好個人衛生及減少人群聚集。
公立醫院昨日新增77宗死亡個案，包括47男30女，年齡介乎41歲至99歲，當中26人來自院舍，另有8人較早前離世，但因數據滯後未有公布，包括4男4女，年齡介乎74歲至101歲。另外，衛生署法醫科呈報5宗沒有送院的死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎74歲至88歲，全部均有長期病患。
51歲病人「陰轉陽」 出院再檢測病毒量低昨不治
在昨日於公立醫院死亡的個案，包括一名51歲死者，上月初因腎臟問題及咳嗽到律敦治醫院求醫，獲診斷為末期腎衰竭，並於急症室快速測試呈陰性，入院留醫後核酸檢測「轉陽」，至上月15日轉介至東區醫院跟進腎臟問題，8日後出院，惟至上周一(28日)接受核酸檢測再呈陽性，但病毒量非常低、CT值34。該名病人昨突昏迷不醒，送院搶救後不治。
另有一名41歲死者，本身有糖尿病、蛋白尿、高血壓、癡肥和吸煙習慣，因臀部出現膿腫超過兩周及氣促求醫，入院時流膿，但沒有咳嗽和發燒，並於入院篩查對新冠病毒呈陽性，病毒量低、CT值33。該名病人其後兩度接受膿瘡相關手術，惟情況沒有改善，延至昨日不治。劉家獻指，該兩宗死亡個案轉交死因庭跟進。
稍後向私家診所發信講述派藥流程
至於新冠口服藥，劉家獻指，至今向約2.37萬名病人處方口服藥，包括向16,158人處方默沙東的Molnupiravir及向7,600人處方輝瑞的Paxlovid。他指，私家醫生在抗疫扮演非常重要的角色，政府稍後會向他們發信講述送藥和病人登記流程，並會改善「醫健通」系統，強調醫管局會盡量配合讓私家醫生獲分配口服藥。
就公立醫院昨日新增的77宗死亡個案分析，41人沒有打針、21人打過一針、13人打過兩針、兩人打過三針；65人為65歲或以上長者。另再多7人危殆、19人嚴重，目前75名危殆病人在深切治療部留醫。
整體死亡個案分析方面，第五波累計8,049宗死亡個案，其中7,725宗屬於60歲或以上，佔96%，當中5,710宗為80歲或以上，佔71%。現時染疫病死率為0.69%，打三針病死率為0.03%、打兩針為0.14%、一針為0.96%，而未打針則為3.2%；80歲或以上打三針病死率為0.98%、打兩針為3.3%、一針為6.8%，而未打針則為16.4%。
較年輕死亡個案
- 41歲：本身有糖尿病、蛋白尿、高血壓、癡肥和吸煙習慣，因臀部出現膿腫超過兩周及氣促入院，當時有流膿，但沒有咳嗽和發燒，入院檢測對新冠病毒呈陽性，接受兩次膿瘡相關手術後情況惡化，延至昨日離世
- 51歲：3月8日因腎臟問題及咳嗽到律敦治醫院求醫，獲診斷為末期腎衰竭，於急症室接受快速測試呈陰性，入院後再接受核酸測試呈陽性，3月15日轉介至東區醫院跟進腎臟問題，3月23日出院，3月28日核酸檢測呈陽性，病毒量低，至昨日昏迷，送院期間需要急救，最終搶救無效離世
- 55歲：本身肺癌擴散至骨，因氣促入院，情況持續惡化
- 56歲：本身有糖尿病、高血壓、柏金遜症、心臟衰竭，入院後判斷懷疑因吞嚥困難導致肺炎，其後情況惡化
- 59歲：本身患有罕有血管疾病，血管較窄，2005年曾腦出血，入院前已經長期需要照顧、行動不便、需要胃喉餵食
打三針死亡個案
- 75歲：本身有心肌梗塞、心臟衰弱、高血壓，以及腎臟和副甲狀腺問題，3月14日因氣促到急症室求醫
- 88歲：本身有肝炎和高血壓，3月10日到急症室求醫，發現有肺炎情況