疫情｜新增少於百死逾月來首次　醫管局：與確診宗數下跌相關

第五波疫情持續，本港今日(4日)新增3,138宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，為連續第11日下跌，並錄得90宗死亡個案，為自2月底以來，首次單日呈報死亡數字回落至雙位數。醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，對於死亡個案回落感到「非常之開心」，相信與確診個案下降有關，重申數據顯示打三針新冠疫苗較未打針的病死率低很多倍，強調打針減低嚴重併發症和死亡風險是「鐵一般的事實」。劉又指，留意到近日「好多人出返嚟」，亦有市民沒有佩戴口罩，呼籲市民做好個人衛生及減少人群聚集。

公立醫院昨日新增77宗死亡個案，包括47男30女，年齡介乎41歲至99歲，當中26人來自院舍，另有8人較早前離世，但因數據滯後未有公布，包括4男4女，年齡介乎74歲至101歲。另外，衛生署法醫科呈報5宗沒有送院的死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎74歲至88歲，全部均有長期病患。

51歲病人「陰轉陽」 出院再檢測病毒量低昨不治

在昨日於公立醫院死亡的個案，包括一名51歲死者，上月初因腎臟問題及咳嗽到律敦治醫院求醫，獲診斷為末期腎衰竭，並於急症室快速測試呈陰性，入院留醫後核酸檢測「轉陽」，至上月15日轉介至東區醫院跟進腎臟問題，8日後出院，惟至上周一(28日)接受核酸檢測再呈陽性，但病毒量非常低、CT值34。該名病人昨突昏迷不醒，送院搶救後不治。

另有一名41歲死者，本身有糖尿病、蛋白尿、高血壓、癡肥和吸煙習慣，因臀部出現膿腫超過兩周及氣促求醫，入院時流膿，但沒有咳嗽和發燒，並於入院篩查對新冠病毒呈陽性，病毒量低、CT值33。該名病人其後兩度接受膿瘡相關手術，惟情況沒有改善，延至昨日不治。劉家獻指，該兩宗死亡個案轉交死因庭跟進。