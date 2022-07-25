疫情｜新增100輛的士直送檢疫酒店  按錶收費車身有特定標記

隨着從外地抵港人數增多，由香港國際機場前往指定檢疫酒店的點對點交通服務需求亦有所上升。政府表示，已提升現有的免費點對點交通服務，並新增自費點對點交通服務，供抵港人士選用，以期縮短由機場前往指定檢疫酒店的時間。

自費指定檢疫酒店的士按錶收費

經運輸及物流局協調，的士業界以試辦形式安排100輛的士，由今日起為抵港人士提供由機場前往指定檢疫酒店的接載服務。乘客須自費使用指定檢疫酒店的士服務，按錶繳付車費及其他適用的附加費，例如隧道及行李費。如的士咪錶仍未調整以顯示由7月17日起生效的新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，而乘客必須根據換算表支付新車費。

指定檢疫酒店的士的服務時間為每日早上8時至翌日凌晨2時。如抵港人士有意自費乘搭的士前往檢疫酒店，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車。指定檢疫酒店的士只會接載抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，不會接載乘客往其他地方或接載其他乘客。有關的士會在車身顯眼位置張貼特定標記，以供市民識別。為防疫抗疫需要，乘客必須使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客。