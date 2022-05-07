疫情︱新增278宗確診個案　元朗食肆爆發190食客強檢(不斷更新)

衞生署衞生防護中心今日(7日)公布，本港新增278宗確診個案，而今日未有出現新增的死亡個案。但是在元朗的一間食肆出現群組的爆發，約190位食客需要接受強制檢測。
衞生防護中心傳染病處首席醫生衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日公布，本地新增278宗確診個案，當中包括115宗核酸檢測陽性以及163宗快速檢測陽性個案。另外今日有18宗屬輸入個案，而今日未有新增的死亡個案。
18宗輸入個案
18宗輸入個案中，有10宗是在機場的檢測陽本中發現，當中3宗乘坐5月5日抵港的TK083航班，分別從捷克、美國及荷蘭抵港；有2宗乘坐5月5日抵港的5J114航班，從菲律賓抵港；2宗乘坐5月6日抵港的CX829航班，從加拿大抵港；餘下3宗分別乘坐5月6日的JL735航班從美國抵港、5月6日乘坐5J272航班從菲律賓抵港以及5月6日乘坐KL819航班由法國抵港。
而4名食客，亦包括1名昨日公布在博愛醫院賽馬會護理安老院的清潔工。患者在5月4日發病，同層的3名院友被列為密切接觸者，需要送往檢疫中心，而同院舍的一名工友亦被列為密切接觸者，並在今日的早上快速檢測呈陽性。歐表示已聯絡資訊科技辦公室對在5月1日的早上6時半至9時光顧過該食肆的食客進行強制檢測，而酒樓的約50名員工，每日上班都有進行快速檢測，並都呈陰性。歐表示，目前已知食肆涉及約190名食客。
被問到食肆是否出現二代傳播時，歐承認已出現二代傳播。他指4名食客有機會是被1名隱形傳播者在食肆內傳柒。而歐表示4宗個案皆為本地個案，因此相信個案與現時流行的病毒株相似，但仍會對兩名進行核酸檢測的患者取樣進行化驗。而有關的院舍的4樓，有約30多名院友，大部分在第5波疫情中已受到感染，餘下未感染過的3人就送去檢疫中心。