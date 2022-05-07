疫情︱新增278宗確診個案　元朗食肆爆發190食客強檢(不斷更新)

而另外有7宗在檢疫中心或檢疫酒店發現，當中2宗在檢疫中心、2宗是在檢疫酒店第2日發現、1宗是第3日及2宗在第5日。當中2宗來自新加坡、2宗來自尼泊爾、1宗來自澳洲、1宗法國及1宗荷蘭。另有1宗個案，是在第12日於社區檢測中心發現，患者為一名24歲女子，在4月22日從新加坡乘坐SQ894航班抵港，在檢疫期間的檢測都呈陰性，至第12日在社區檢測才呈陽性。

食肆已出現二代傳播

歐家榮又透過，在元朗的食肆「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」出現群組爆發，當中涉及4名3男1女食客分別在5月1日上午6時半至9時期間光顧有關食肆。涉及患者年齡介乎47至66歲。4宗個案分別在5月3日至5日期間，透過核酸及快速檢測呈陽性。而4宗個案1人未有發病，餘下3宗分別在5月3至4日期間發病，4人都正在居家隔離，當中亦有7名家居的接觸者，並有1人在5月6日快速檢測出現陽性。