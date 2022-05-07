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2022-05-07 16:44:43

疫情︱新增278宗確診個案　元朗食肆爆發190食客強檢(不斷更新)

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今日本港新增278宗個案。

今日本港新增278宗個案。

衞生署衞生防護中心今日(7日)公布，本港新增278宗確診個案，而今日未有出現新增的死亡個案。但是在元朗的一間食肆出現群組的爆發，約190位食客需要接受強制檢測。

衞生防護中心傳染病處首席醫生衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日公布，本地新增278宗確診個案，當中包括115宗核酸檢測陽性以及163宗快速檢測陽性個案。另外今日有18宗屬輸入個案，而今日未有新增的死亡個案。

18宗輸入個案

18宗輸入個案中，有10宗是在機場的檢測陽本中發現，當中3宗乘坐5月5日抵港的TK083航班，分別從捷克、美國及荷蘭抵港；有2宗乘坐5月5日抵港的5J114航班，從菲律賓抵港；2宗乘坐5月6日抵港的CX829航班，從加拿大抵港；餘下3宗分別乘坐5月6日的JL735航班從美國抵港、5月6日乘坐5J272航班從菲律賓抵港以及5月6日乘坐KL819航班由法國抵港。

歐家榮表示，元朗一間食肆出現爆發。

歐家榮表示，元朗一間食肆出現爆發。

而另外有7宗在檢疫中心或檢疫酒店發現，當中2宗在檢疫中心、2宗是在檢疫酒店第2日發現、1宗是第3日及2宗在第5日。當中2宗來自新加坡、2宗來自尼泊爾、1宗來自澳洲、1宗法國及1宗荷蘭。另有1宗個案，是在第12日於社區檢測中心發現，患者為一名24歲女子，在4月22日從新加坡乘坐SQ894航班抵港，在檢疫期間的檢測都呈陰性，至第12日在社區檢測才呈陽性。

食肆已出現二代傳播

歐家榮又透過，在元朗的食肆「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」出現群組爆發，當中涉及4名3男1女食客分別在5月1日上午6時半至9時期間光顧有關食肆。涉及患者年齡介乎47至66歲。4宗個案分別在5月3日至5日期間，透過核酸及快速檢測呈陽性。而4宗個案1人未有發病，餘下3宗分別在5月3至4日期間發病，4人都正在居家隔離，當中亦有7名家居的接觸者，並有1人在5月6日快速檢測出現陽性。

而4名食客，亦包括1名昨日公布在博愛醫院賽馬會護理安老院的清潔工。患者在5月4日發病，同層的3名院友被列為密切接觸者，需要送往檢疫中心，而同院舍的一名工友亦被列為密切接觸者，並在今日的早上快速檢測呈陽性。歐表示已聯絡資訊科技辦公室對在5月1日的早上6時半至9時光顧過該食肆的食客進行強制檢測，而酒樓的約50名員工，每日上班都有進行快速檢測，並都呈陰性。歐表示，目前已知食肆涉及約190名食客。

被問到食肆是否出現二代傳播時，歐承認已出現二代傳播。他指4名食客有機會是被1名隱形傳播者在食肆內傳柒。而歐表示4宗個案皆為本地個案，因此相信個案與現時流行的病毒株相似，但仍會對兩名進行核酸檢測的患者取樣進行化驗。而有關的院舍的4樓，有約30多名院友，大部分在第5波疫情中已受到感染，餘下未感染過的3人就送去檢疫中心。

再多3宗Omicron亞型個案

另外，公共衞生服務處發現多3宗BA.2.12以及BA.2.12.1的變種病毒個案，當中包括1名36歲的女子，4月30日從加拿大抵港，在機場檢測呈陽性，被發現帶有BA.2.12的變種病毒，女子未有出現症狀。而另外2宗帶有BA.2.12.1的個案，分別為1名17歲的女子，5月1日從美國經新加坡抵港，在機場檢測呈陽性，以及1名32歲的男子，5月3日從美國經日本抵港，同樣機場檢測呈陽性，並在5月5日才開始發病。而至今本港錄得6宗BA.2.12的個案，涉及2男4女，而BA.2.12.1就有7宗，涉及2男5女。

對於近日的個案回落速度放緩，歐家榮承認速度比之前2至3星期較慢，指可能與放寬社交距離措施有關，但都是衞生防護中心所預計之內。歐指目前未見到疫情有反彈，並維持在一個穩定的水平。

另外對於第4針的問題，歐家榮表示目前都是以60歲以上的長者為優先接種。

歐家榮指近期個案回落有所放緩。

歐家榮指近期個案回落有所放緩。

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