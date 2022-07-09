疫情︱新增2791宗個案　再多4院舍出現個案

衞生署衞生防護中心今日(9日)公布，新增2,791宗確診個案。另外再有2間安老院舍及2間殘疾院舍出現個案，至於佛教醫院病房就再多2名男病人確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，本地新增2,791宗個案，當中包括1,104宗的核酸檢測陽性個案，以及1,687宗快速檢測的核實個案。另外當中包括204宗輸入個案。

另外今日再有4個院舍出現個案，分別為2個安老院舍及2個殘疾院舍，其中2個安老院舍為東華三院馬李示聘安老院，當中有1名院友確診，同房2人需要接受檢疫。另一安老院舍為鳳溪護理安老院護理部，當中有1名工作人員確診，有5名密切接觸者要檢疫。

靈實智樂居4院友1員工確診

至於兩個殘疾院舍分別為靈實翠林智樂居有4個院友及1名員工確診，其中該名員工最先感染。該感染員工早前是一名確診者的密切接觸者，雖然已接受檢疫，但在之前曾上班，故衞生防護中心為院舍院友進行檢測，當中發現4宗個案，另外35人需要接受檢疫，而院舍的職員則檢測陰性，但仍需再接受觀察。至於另一間為香港心理衞生會艾齡樓有1院友確診，同房有7人需要接受檢疫。

學校方面，慈恩學校的一名教職員證實確診，由於學校為特殊學校，學生需要照顧，因此有13名學生需要接受檢疫。

變種病毒個案中，今日再多43宗BA.2.12.1的個案，涉及24宗不明源頭及18宗相關的個案。而BA.4及BA.5個案就再多16宗，涉及9宗關連及7宗不明源頭個案。

佛教醫院病房增2宗

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業就公布，早前出現爆發的佛教醫院護養病房再多2名分別55及57歲的男病人確診，現時已有16名病人及4名職員受到感染。目前仍調查有關個案的關連，而李表示，相信現時病房的情況已經受控。

博愛醫院田家炳護養院亦有病人及員工確診，並為院內的60名病人及員工進行測試，當中1名63歲女病人以及3名員工檢測陽性。當中2名確診病人送往屯門醫院接受隔離治療，病房至今有2名病人及4名員工確診，病房已進行調查，當中42個環境樣本全為陰性。

院舍病人出院前再進行核酸測試

另外醫管局表示，今日加強院舍病人的出院安排。在院舍病人臨床符合出院資格後，會先再進行一次核酸檢測，確定病人已康復及不具有傳染性才容許返回院舍。