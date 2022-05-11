疫情︱新增280宗個案　元朗火鍋店群組增3客確診(不斷更新)

衞生署衞生防護中心今日(11日)公布，本港新增的個案達到280宗。而早前公布爆出疫情的「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，再多3宗確診個案，累計已有20人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日在疫情記者會上公布，本港新增280宗確診個案，當中131宗為核酸檢測，其餘149宗為快速檢測。在280宗個案中，有32宗為輸入個案，當中16宗是在機場檢測陽性，以及16宗在檢疫酒店檢測陽性個案。在機場發現的個案中，涉及本周二6個航班，分別為KL029、AI314、SQ894、AK384、KE607及5J272，當中AI314、SQ894及KE607有2宗；而周一就有3個航班，分別為QR818、PK083及CX104，其中QR818及PK083分別有3宗個案。檢疫期間確診的患者，分別在抵港3至6日內驗出陽性。

元朗「牡丹金閣」3食客已離港

早前公布的元朗爆疫食肆群組，今日再多3名確診的食客，涉及2男1女、年齡介乎71至76歲，至今累計已有20人確診，當中涉及1名職員及密切接觸者，大部分都是在5月3至8日期間發病。至於早前公布，涉及的190多名食客已全部聯絡到，但有3人已經離港，其中1人目前在深圳接受隔離，另外2人到了馬來西亞，張竹君指已通知了當地有關單位。被問到有關確診個案患者的分布，張透露患者都坐在中央以及靠右方的檯，但由於部分有「搭檯」的情況，故未能確定涉及多少檯食客。

24師生呈報確診

另外，今日有3,509間學校復課，涉及75萬學生及12萬職工。今日再多24宗呈報個案，涉及18宗經快速檢測，以及6宗核酸檢測。24宗個案中，5宗來自幼稚園、9宗來自小學，以及10宗來自中學。24宗個案中，分布23間學校，其中有一間出現2宗個案的學校，兩名學生為同一家庭的個案。至於過去7日，有3間學校出現多於1宗個案，衞生防護中心初步調查個案之間沒有接觸，相信沒有關連。

另外，再多3名患者死亡，涉及1宗在4月20日離世的90歲老翁，以及2宗在周二離世的68及86歲長者，分別為1男1女，當中沒有人來自院舍，並已完成兩針疫苗。