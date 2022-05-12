疫情︱新增294宗確診　紅磡新旺會桌球室疑爆發(不斷更新)

衞生署衞生防護中心今日(12日)公布，本港新增294宗確診個案，較周三上升。而紅磡商業中心新旺會的桌球室疑出現爆發，當中涉及至少4人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日共有115宗核酸檢測，以及179宗快速檢測陽性個案，合共新增294宗確診。在今日40宗輸入個案中，18宗由核酸檢測找到，22宗快速檢測陽性個案；當中有12宗在機場檢測發現，在周一及周二抵港的分別有6宗，合共涉及9個航班；另外有3宗在酒店檢疫期間發現，5宗是離開檢疫酒店後確診，當中4宗經核酸檢測找到，以及1宗快速檢測確診。

2宗抵港後個案與新旺會有關

在5宗離開檢疫酒店後的個案中，有兩宗懷疑是在本地感染。二人分別是在4月29日及4月30日抵港，其中一人是在抵港第11日透過快速檢測確診，而另一人就是在第12日的社區檢測中心確診。二人在離開檢疫酒店後，5月9日傍晚去過紅磡馬頭圍道的新旺會打桌球，而衞生防護中心發現，在同一地方至少出現了2宗本地個案，涉及1名23歲男子及40歲男子。張竹君就表示，衞生防護中心已派員到新旺會進行調查，並將透過「疫苗通行證」通知在5月9日下午5時至凌晨12時去過有關場所約150名人士接受強制檢測。至於另外3宗離開檢疫酒店後的確診個案，皆估計為復陽個案。

就馬頭圍新旺會的爆發，張竹君就指目前未清楚4宗個案的分布，但4宗個案知道有對方的存在，惟並不是熟悉，也不是全部同一檯活動。至於早前爆疫的元朗牡丹金閣，今日就未有新個案。

增4宗BA.2.12.1個案

另外，張竹君表示經過基因分析，再發現多4宗BA.2.12.1的變種病毒個案，是在4月30日至5月7日期間抵港，當中3宗在機場發現以及1宗第5日在檢疫酒店內確診。至今香港發現11宗BA.2.12.1的個案，全為輸入個案。同時，當局又再發現2宗BA.4個案，全都在機場檢測找到，分別由南非經埃塞俄比亞抵港，以及由美國經日本抵港。

14宗學校呈報個案涉13校

學校方面，今日共有14宗呈報個案，涉及13間學校，包括13名學生及1名教職員，幼稚園有1人、小學有8人及中學有5人。當中有1間學校涉及3宗個案，其中2宗學生個案是今日呈報，二人為兄弟姊妹，而同校早前就有一教職員確診，衞生防護中心相信師生間沒有關連。至於院舍方面，在前日有一名殘疾院舍的職員確診，院舍內包括曾感染的院友都送往檢疫中心。張竹君又表示，經過污水檢測後，發現西環邨出現就病毒檢測陽性狀況，而且病毒量相當高，當中以西苑台較高，擔心在之中可能有傳播。