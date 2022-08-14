疫情｜新增4979宗個案　多3人離世

本港第五波疫情持續，逾半個月破4,000宗確診。本港今日新增4,979宗確診個案，其中本地個案佔4,764宗，輸入個案為215宗；另再多3名確診者離世。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今輸入個案中，有22名抵港人士在抵港後第4至7日在社區檢測中心揪出。她又指，懷疑感染BA.4或5編譯株比例持續上升，佔逾五分一；另有1%人士是二次感染。



就昨日屯門醫院5歲9個月大女童染疫個案，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，個案感染源頭仍在調查中，情況仍然危殆，其姐姐同告確診，情況穩定，有喉嚨痛。關慧敏提醒，家長留意子女健康情況，如有異常應盡早求醫。



至於2男1女的死亡個案，年齡介乎80至89歲，1人已打3針，2人無打針，均是長期病患。



此外，今日5院舍有確診個案，包括嘉頤(元朗)護理院、救世軍白普理慈愛長者之家、福苑護老中心有限公司、德昌護老中心(葵興分院)有限公司及紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位。



另外，張竹君指，因技術問題，更新昨日本地個案為5,143宗、輸入為185宗。