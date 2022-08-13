疫情︱新增5148宗個案　3長者病逝

本港今日(13日)再多5,148宗新增確診個案，當中包括160宗的輸入個案。另外再多3名85至91歲的確診長者死亡。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，本港新增5,148宗個案，當中包括1,839宗核酸檢測以及3,309宗快速檢測的核實個案。另外今日有160宗為輸入個案，當中26宗在機場檢測發現，污有95宗在接受7日檢疫期間確診，另外有29宗是在完成檢測後的個案，大部份的CT值較高，估計為復陽個案。

3院舍出現個案要檢疫

至於院舍個案，今日有2個長者院舍及1個殘疾院舍需要隔離，分別是沙頭角護理院，當中有1名院友確診，院內有8名院友及2名員工要接受檢疫；而雅麗氏何妙齡那打素護養院自8月9日起有3名員工及1名院友確診，當中再多3名院友及1名員工要接受隔離。至於屯門的康恩園(II)亦因為有2位院友確診，有10名院友需要檢疫。

張竹君又表示，BA.4及BA.5的個案逐漸增加至18.9%。被問到是否代表會成為主流時，張指出根據世界衞生組織的數字，BA.5在多個地區逐漸成為主流，故此香港成為主流的可能性並不意外，而且有關病毒的傳播力更高，因此呼籲市民要盡快求醫及檢測。

5歲女童急速轉差留ICU

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，今日屯門醫院新增一宗兒童危殆個案。患者為一名5歲9個月大的女童，在快速檢測陽性以及持續發高燒之下，被送往屯門醫院的急症室，目前在兒童深切治療部留醫。關表示，女童未有接種過疫苗，而女童本身並沒有長期病患，關呼籲家長盡快為兒童接種。

另外，關慧敏又公布再多3名長者死亡，3個個案分別為85至91歲的婦女。其中一位91歲的婆婆已接種4針疫苗，本身有腎病，在7月18日出現咳嗽及胃口欠佳，但未有求醫。之後7月22日其大廈需要接受強制檢測而證實確診，當時的CT值為24.7，即病毒量較高。婆婆其後送院，並有處方口服藥治療後情況穩定，在兩次快速檢測陰性之後，婆婆在7月31日出院，直至8月12日家人發現婆婆在家中暈倒，送院已沒有生命跡象。關表示個案將交到死因庭進行研究。

3女死者一人未接種疫苗

餘下兩個死亡個案，同為85歲的女死者。其中一位未有接種疫苗，過去曾中風以及有柏金遜症，在7月24日快速檢測陽性後，未有呈報；在25日求醫，並獲發抗病毒藥，在26日再因為疲倦入醫院。患者之後一直檢測陽性，至8月11日呼吸轉差，需要高氧份氧氣及加大抗生素量，最後因為肺問題不治。最後一位死者已接種2針疫苗，但本身有高血壓、高血脂及糖尿病，在7月24日自行檢測呈陽性後，未有申報。至7月28日胃口轉差及喉嚨痛，送到急症室後求醫。患者之後被發現血糖低、心律不正、呼吸急促、血氧含量下跌等，之後送到內科病房。其後再出現心臟病的併發症，需要高氧份氧氣，最後搶救後不治。