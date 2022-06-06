疫情︱新增543宗個案　九龍塘方方樂趣英文小學爆疫(不斷更新)

本港今日(6日)新增543宗確診個案，其中九龍塘方方樂趣英文小學在4個班級累計共12宗個案，其中3個班級需要停課。

衞生署衞生防護中心今日公布，新增211宗核酸檢測以及332宗快速檢測呈報個案，累計新增543宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君就表示，今日共有204宗學校呈報個案，來自147間學校。其中九龍塘方方樂趣英文小學近日累計有12宗個案，涉及4個班級，其中5F班的24名學生有6人確歲、2F班19名學生有3人確診，以及4H班有14名學生有2人確診，另外1名學生來自另外一班。張表示，2F、4H及5F班已被要求暫時停課。張又表示，根據衞生防護中心的調查，校內在6月3日有進行籃球班活動，當中4名學生確診，而同班另外2名學生已被要求接受家居檢疫。

另外福榮街官立小學的4C班，亦有3名學生確診。至於早前爆疫的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的法文班，再有多3名緊密接觸者受影響。而早前爆疫的上智英文書院爵士舞班，亦再多1名學生確診，累計有1名老師及7名學生染疫。

在院舍個案之中，1名長者院舍的員工確診，院內有7名院友需要隔離。而患者家中亦有人確診。由於院舍對上一個個案已是4月6日，張表示估計源頭來自社區。

兩酒吧群組增31宗個案

至於早前的兩個酒吧群組之中，「LINQ」就再多15宗個案，群組累計93人染疫，年齡介乎17至60歲，當中32人在5月27日去過酒吧，以及54人在5月28日去過，另有7人兩日都有去過該酒吧。而「Shuffle」群組就再有16人感染，當中包括14名顧客及2名員工。張竹君表示，Shuffle再提供更多員工名單，至今該酒吧15個員工有6人感染，而群組共有79名顧客，包括38男47女，年齡18至48歲。張表示，在兩群組進行基因分析，當中LINQ的45個個案及Shuffle的28個個案，都未有L452Q陽性，估計與本地流行的病毒株相同。

張竹君又透露，再多2宗BA.2.12.1的個案。其中一宗涉及與麥當勞群組有關，當中其中一個居鄱陽閣家庭在5月29日去過威靈頓街Cafe Crepe用餐，其中一名員工染疫。張表示已通知去過有關餐廳人士進行強檢，該員工最後上班日期為5月29日，在6月2日感到不適，經快速檢測呈陽性。而另一宗為太古城高山台確診者的家人。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前仍有367名患者在醫管局設施中留醫。當中再多1名嚴重個案。目前仍有11名危殆及7名嚴重患者，當中6名危殆個案在深切治療部留醫。另外再有1名病人在入院篩查或院內檢測時證實確診，當中1名同房病人被列作密切接觸者。