疫情｜普通科門診求醫名額充裕　私家醫生拒收患者屬少數

港府昨日(30日)起撤銷隔離令，醫院管理局轄下的指定診所，亦全部恢復為普通科門診診所，每日提供約2,000個診症名額照顧新冠確診病人。醫管局總行政經理夏敬恒今(31日)在電台節目表示，昨日約有1,400名確診患者預約和接受服務，名額十分充裕。而昨日上午時分，局方觀察到如深水埗和油尖旺普通科診所求診人數較多，故已即時調動人手，以及加大數百個名額以應付需求。

無預約病患將酌情處理

對於求診名額並無即日籌安排，夏敬恒續稱，有部分確診患者無預約到普通科門診求醫，會酌情處理，相信職員有經驗處理，並會指導市民進行預約。而醫管局亦有透過關愛預約專綫，為600多名長者、幼童孕婦等群組，提供服務。隨着防疫措施放寬，市民有機會接觸到確診患者，故醫管局有為普通科門診提供指引，盡量將不同病人分開。