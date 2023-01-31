疫情｜普通科門診求醫名額充裕　私家醫生拒收患者屬少數

港府昨日(30日)起撤銷隔離令，醫院管理局轄下的指定診所，亦全部恢復為普通科門診診所，每日提供約2,000個診症名額照顧新冠確診病人。醫管局總行政經理夏敬恒今(31日)在電台節目表示，昨日約有1,400名確診患者預約和接受服務，名額十分充裕。而昨日上午時分，局方觀察到如深水埗和油尖旺普通科診所求診人數較多，故已即時調動人手，以及加大數百個名額以應付需求。
無預約病患將酌情處理
對於求診名額並無即日籌安排，夏敬恒續稱，有部分確診患者無預約到普通科門診求醫，會酌情處理，相信職員有經驗處理，並會指導市民進行預約。而醫管局亦有透過關愛預約專綫，為600多名長者、幼童孕婦等群組，提供服務。隨着防疫措施放寬，市民有機會接觸到確診患者，故醫管局有為普通科門診提供指引，盡量將不同病人分開。
私家醫生拒收患者屬少數
至於撤銷新冠確診者隔離令，有部分私家醫生被指拒絕新冠確診者求診。醫學會會長鄭志文今日則表示，據他了解，不為新冠患者診症的私家醫生屬於少數，而衞生署亦有公布領取新冠口服藥的醫生名單供患者選擇，相信病人不會找不到醫生求診。
鄭志文解釋，大部分私家醫生都會治理上呼吸道感染的病人，包括新冠患者，但私家醫生有專科化的趨勢，部分醫生可能專門負責醫學美容、情緒病等，平時未必會接收傷風感冒的病人。
被問及新冠病人收費較高，他指或因藥物數量影響診症價格，醫生可能為普通感冒病人開出2至3日的藥，但擔心新冠病人出入不方便，或會直接開出5至6日藥。他強調除非以特殊技能或器具診症，否則個別病症不會收取較貴診金。他呼籲病人前往診所時，應先查詢清楚。