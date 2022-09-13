疫情｜曾祈殷：以大廈強檢減少確診個案未必有效

大廈強制檢測目的是找出隱形傳播者和截斷傳播鏈，但變種病毒潛伏期短，加上康復者樣本都可能帶有病毒，令大廈污水檢測驗出陽性，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，繼續以強檢減少確診個案，未必有效，呼籲家長安排子女打針，指兒童越早接種越好。荃灣區議會主席陳琬琛則指，部分住戶不清楚自己居住的大廈被納入強檢公告，少外出的長者可能不知情。

曾祈殷在一個電台節目中指出，若措施維持，政府亦應改善現時強檢公告來得太快、市民未能及時檢測的問題。他又指，明白政府面對兩難，在防疫措施上需要向社會展示「不躺平」，但現時防疫重點是盡量減少未打針的人感染和入院，以免癱瘓醫療系統，認為當局應該投放資源鼓勵接種疫苗，以及加派口服抗病毒藥，並確保若家庭有人確診，兒童和長者都要做檢測。他又呼籲家長不應等復必泰兒童疫苗配方，才安排子女打針，指兒童越早接種越好。

陳琬琛指大廈強檢令家長不便

陳琬琛則一個電台節目中指出，3歲或以下小童需提交糞便樣本檢測，但需事先預約領取樣本樽，而且全港只有8間診所提供樣本樽並需在指定時間交回，對家長帶來不便，建議政府增設派發及收集糞便樣本樽的地點。而且部分住戶不清楚自己居住的大廈被納入強檢公告，並指雖然已在屋邨當眼處張貼公告，但較少外出的長者亦可能不知情。