疫情｜曾祈殷：取消黃碼不會令本港疫情反彈

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，本港近期每日新確診個案約萬多宗，海外輸入只佔數百宗，比例不大，加上長者的兩至三針接種率已較年初大幅提高，社會已建立足夠混合免疫屏障，相信取消「黃碼」不會令疫情急速惡化，亦對吸引旅客來港等經濟活動有正面作用。他強調，政府仍然維持旅客在機場抵埗後，及入境第2日須進行核酸檢測，若發現陽性，要按規定隔離治療。



曾祈殷又指，本港尚未走出疫情，接種疫苗是最有效方法保護市民，認為「疫苗通行證」仍有價值，能提醒市民打針的重要性。至於「安心出行」，他認為在非食肆的處所，作用已經不大。對於有消息指內地最快下月初與本港免檢疫通關，曾祈殷指內地有限度放寬防疫對內地和本港市民是好事，相信新政策實施初期，內地當局會比較謹慎，若疫情無太大反彈都會繼續放寬。