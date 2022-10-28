疫情｜曾祈殷：政府循序漸進放寬防疫措施屬合適做法

政府下周四起進一步放寬多項防疫措施，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（28日）接受一個電台節目訪問時表示，本港過去約三個月，染疫後住院、患重症或死亡的比例並無急劇上升，加上公立醫院非緊急服務得以恢復及維持，考慮一籃子因素沒有轉差的情況下，當局循序漸進放寬防疫措施是合適做法。



曾祈殷指，他較早前已提出，餐飲及表列處所的營業時間，不太會影響疫情，質疑限制營業時間的科學理據，又指現時進入部份處所仍需先做快速檢測，相信風險可控。至於康文署下周四起重開轄下燒烤場，曾祈殷說，露天地方空氣較流通，相信市民參與跨家庭聚會前會先檢測，因此毋須太擔心傳播風險。



另外，曾祈殷表示，實施「0+3」入境檢疫方案後，輸入個案增多屬預期之內，認為現行入境防疫措施，能有效識別患者，市民毋須被數字增多「嚇怕」，目前亦有空間放寬至「0+0」。