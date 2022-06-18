疫情｜港增1276宗個案連續4日過千　本地佔1160宗(更新)

兩間學校呈報1教師7學生確診

另外，兩間學校呈報有校內傳播，包括日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班有1名老師及3學生感染，包括2名上午及1名下午學生，建議此班停課7日。另一間是將軍澳至善街播道書院小學，1E班累計有4學生確診。衛生防護中心表示，過去一星期學校共呈報797宗個案，較前一星期升48%。