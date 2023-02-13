疫情｜本地確診者5000元津貼最遲今日交表　逾期不獲受理

社會福利署由明(14日)起停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請，2月13日或之前遞交的申請將不受影響。換言之，合資格人士最遲需於今日遞交申請，逾期將不獲受理。申請人如有任何查詢，可聯絡各公立醫院醫務社會服務部。
申請條件一覽
有關津貼計劃自2020年1月27日推出。申請人必須是：
●在本地感染的香港居民；
●受僱但不享有有薪病假或自僱人士；
●確診後入住公立醫院留院治療而面對經濟困難。
「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計畫自2020年11月27日推出，屬臨時措施，為受感染人士因確診而須入住公立醫院提供一筆過恩恤援助。截至2023年1月27日，共向2,728名合資格人士發放津貼。
5000元恩恤現金津貼申請程序：
●申請人無須接受特定的經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格，並就其目前的就業狀況提供基本資料。社署會評核相關申請，並會按需要向有關政府部門、醫院管理局及/或申請人的僱主核查相關資料。
●合資格申請人須於2023年2月13日或之前，將填妥的申請表連同所需文件，向其接受2019冠狀病毒病治療的醫院的醫務社工提交申請。
●申請人可自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。