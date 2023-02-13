疫情｜本地確診者5000元津貼最遲今日交表　逾期不獲受理

社會福利署由明(14日)起停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請，2月13日或之前遞交的申請將不受影響。換言之，合資格人士最遲需於今日遞交申請，逾期將不獲受理。申請人如有任何查詢，可聯絡各公立醫院醫務社會服務部。

申請條件一覽

有關津貼計劃自2020年1月27日推出。申請人必須是：

●在本地感染的香港居民；

●受僱但不享有有薪病假或自僱人士；

●確診後入住公立醫院留院治療而面對經濟困難。

「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計畫自2020年11月27日推出，屬臨時措施，為受感染人士因確診而須入住公立醫院提供一筆過恩恤援助。截至2023年1月27日，共向2,728名合資格人士發放津貼。