疫情｜本月以來跌破萬宗　本港增8841宗確診個案

第五波疫情持續，本港今日(26日)新增8,841宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，是自上月24日以來首次跌破萬宗，包括4,957宗快速測試陽性呈報個案；有6宗輸入個案。死亡個案增加139宗，第五波疫情累計死亡個案6,888宗。

3歲有長期病患女童發燒抽筋送院不治

本港再多139名患者離世，第五波疫情累計有6,886名患者離世，近九成六是65歲以上長者，七成是80歲以上長者，大部分無接種疫苗。整體死亡率升至0.62%。昨日無新增院舍出現疫情，今波疫情累計有783間院舍出現爆發。李立業醫生表示，有5宗較年輕死亡個案。

39歲男性，長期病患，長期卧床，需用喉管要餵食，患有腦癇症，在慈氏護養院治療，因發燒在3月10日檢測陽性，情況一直下坡，3月25日過身

52歲女病人，三月初做快測陽性，隨後做測試亦是陽性，CT值高於30，入了腫瘤科病房治療癌症不適，包括抽腹水，情況走下波，由於膽管塞有惡化，3月25日晚上過身

56女病人，甲狀線病人，3月25日凌晨到聯合急症求醫，高燒、氣促，X光檢查有肺炎，惡化，急救、插喉，翌日離世

59歲女病人，有長期病患，心臟及肺部有問題，3月23日下午到伊院急症室，血壓跌，心跳快，右上腹痛，檢查發現膽囊發炎，接受經皮膽囊穿刺治療，3月25日過身

3歲女童，有長期病，嚴重腦病變，之前已經常住院，到威院急症室求診，3月18日下午發燒、抽根，快測陽性，插喉，入兒童深切治療病房，持續抽根，X光檢查發現有肺炎，處方瑞德西韋及類固醇藥物，隨後情況變差，心跳慢，血氧跌，25日最終不治。女童的病徵與其本身患有的長期病有關係，死因是否與新冠肺炎有關，要由死因庭裁決。