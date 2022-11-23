疫情｜本港增7985宗確診　佛教醫院爆6人群組一人離世

【19:46更新：加入醫院感染群組及醫管局門診診所最新安排】

本港今日(23日)新增7,985宗新型肺炎確診個案。在新增的611宗輸入個案當中，有361宗在機場抵港檢測時呈陽性、174宗在抵港第一至三日確診、76宗在第四至七日確診。

單日多11名患者離世

再多11名患者離世，第五波疫情累計10,421宗死亡個案。5男6女死者年齡介乎47至101歲，有9人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針、1人沒有打針。香港佛教醫院護養病房一名58歲留醫女病人周日(20日)確診，同房其後多5名介乎43至66歲、有相關病徵的女病人確診，其中一人昨日(22日)已離世，其餘病人正接受隔離治療，情況穩定。

多間普通科門診局部暫停服務

醫管局表示，因應社區確診個案增加，將會繼續加強7間指定診所及遙距診症服務。為集中人手和資源加強相關服務，西營盤賽馬會普通科門診診所夜間門診服務、香港仔賽馬會普通科門診診所夜間、周日及公眾假期門診服務、中九龍診所夜間門診服務、戴麟趾夫人普通科門診診所夜間門診服務及屯門湖康診所周六門診服務，明日起暫時停止服務。已預約於有關診所覆診的長期病患者，需要按原定日期帶同預約便條及身份證，前往指定的藥物補充診所取藥。