疫情｜本港增8037宗確診個案 多151人死亡

第五波疫情持續，然而確診數字似乎有下跌跡象。本港今日(27日)新增8,037宗新型冠狀病毒陽性個案，包括4,482宗快速測試陽性呈報個案；有2宗輸入個案。第五波疫情累計1,115,876宗確診。衛生防護中心表示，新增個案仍屬高水平，呼籲市民續嚴守社交距離措施，切勿鬆懈。

第五波累計死亡個案7039宗

死亡個案方面，新增151宗，第五波疫情累計死亡個案7,039宗，死亡中位數維持於86歲，死亡率為0.63%。其中一個個案為57歲外藉男子，本身有高血壓及糖尿病，沒有接種過疫苗。他3月21日到廣華急症室求診時已很「唔舒服」，惟沒有明顯上呼吸道徵狀，僅全身無力及肚痛，之後測試驗得陽性及照X光發現肺炎情況後，安排轉至伊利沙伯醫院治療，期間情況一直穩定，沒有氣促及沒需要聞氧氣，惟至3月26日心臟停頓，終搶救無效死亡。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，對他是否因新冠肺炎致離世存疑。另外4人約57至60歲相對年輕離世患者，均未有打針，大部分有高血壓、糖病尿或患癌等。另外有21宗滯後呈報死亡個案，年齡由37至105歲。

增一殘疾院舍「失守」

院舍疫情情況方面，再多一間殘疾院舍「失守」，有一名職員及一名院友染疫，累計285間殘疾院舍曾爆發疫情或有確診個案，涉228名院友及約120名職員。

歐家榮：增8千至1萬宗個案仍屬高水平籲勿鬆懈

就連續4日個案維持八千多宗，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增確診個案連續2天在1萬宗以下是好現象，反映疫情相對穩定，但強調8千至1萬宗新增確診仍屬高水平，現時無條件放寬社交距離措施，明白市民經過兩、三個月抗疫現疲態，但冀市關在關鍵時刻續嚴守社交距離措施，避免聚集，不要有跨家庭聚集，社區仍有大量存播鏈，市民到餐廳、食肆或易再有新個案，放鬆可能會致疫情反彈。