疫情｜本港新增14149宗確診 多246人死亡

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻，今日(20日)在疫情記者會上公布，本港新增14,149宗感染個案。其中有8,273宗是抗原測試後確診，另有5,876宗經核酸檢測後確診。此外，醫管局公布再多246人死亡。第五波疫情累計5,683名患者病逝。

張竹君指，院舍方面，昨收到2宗報告指有院舍職員及院友確診，涉及15名院友及2名員工。她又指，院舍爆發有回落跡象，過去2周，共有68個殘疾院舍及122個老人院舍受影響，影響4,283名院友及1,132名工作人員。



此外，張竹君表示， 發現有傳媒關於接種疫苗後死亡的報道有錯誤，指社區中80歲以上的老人，八成接種科興疫苗，兩成接種復必泰，與死亡個案接種疫苗的數據相若。80歲以上無接種疫苗的死亡率是15%，是打一針後死亡率的3倍，亦是打齊2針的近6倍，其中打一針科興死亡率是5.83%，打一針復必泰的死亡率是3.44%，強調不論接種哪一種疫苗，都有可增加保護力。