疫情｜本港新增14918宗確診　輸入個案佔685宗　多24名患者離世

本港今日(11日)新增14,918宗新型肺炎確診個案。在新增的685宗輸入個案當中，有415宗在機場抵港檢測時呈陽性、202宗在抵港第一至三日確診、68宗在第四至七日確診。再多24名患者離世，第五波疫情累計10,746宗死亡個案。
3間學校共3班停課7日
今日有34間院舍共錄得37宗院友和3宗員工確診，累計53名院友需要檢疫；今日有3間學校1共3班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
185名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有3,602名確診者正在公立醫院留醫，當中2,426人需要入住隔離設施，383人正接受氧氣治療，35人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有79名危殆及106名嚴重病人留院，當中29名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為101%。
青山醫院一個成人精神科女病房，在過去兩日共有12名病人確診，當中7人有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。
呈報陽性個案的安老院舍
- 香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑
- 香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院
- 香港蘇浙滬同鄉會屯門安老院
- 嗇色園主辦可祥護理安老院
- 東華三院莫黃鳳儀安老院
- 仁愛堂田家炳護理安老院
- 光愛中心有限公司-光愛敬老院
- 耆樂園護老中心有限公司
- 星榆琚
- 福安老人院有限公司
- 松齡俊景護老中心
- 如意護理安老院(雅麗分院)
- 老舍(紅磡)護老中心
- 康德(大埔)護老院有限公司
- 滙豐安老院(環翠)有限公司
- 養和護老中心有限公司
- 鈞溢護老中心
- 圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)
- 欣悅護理安老院
- 長春護老中心(廣東道)
- 耆愛苑
- 基督教靈實協會靈實護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 聖康會復康中心
- 新生精神康復會新生銀禧宿舍
- 愷悅弱智人士之家有限公司
- 新生精神康復會利東宿舍
- 香港心理衞生會樂道居
- 鄰舍輔導會大興宿舍
- 康恩園(I)
- 香港心理衞生會李鄭屋宿舍
- 君逸琚
- 匡智之家
- 基督教家庭服務中心尚美家舍
- 基督教家庭服務中心尚善家舍