熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-11 16:43:29

疫情｜本港新增14918宗確診　輸入個案佔685宗　多24名患者離世

分享：
本港新型肺炎疫情持續。今日有不少市民，趁將軍澳跨灣連接路通車首日上橋參觀。(陳奕釗攝)

本港新型肺炎疫情持續。今日有不少市民，趁將軍澳跨灣連接路通車首日上橋參觀。(陳奕釗攝)

本港今日(11日)新增14,918宗新型肺炎確診個案。在新增的685宗輸入個案當中，有415宗在機場抵港檢測時呈陽性、202宗在抵港第一至三日確診、68宗在第四至七日確診。再多24名患者離世，第五波疫情累計10,746宗死亡個案。

3間學校共3班停課7日

今日有34間院舍共錄得37宗院友和3宗員工確診，累計53名院友需要檢疫；今日有3間學校1共3班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

185名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有3,602名確診者正在公立醫院留醫，當中2,426人需要入住隔離設施，383人正接受氧氣治療，35人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有79名危殆及106名嚴重病人留院，當中29名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為101%。

青山醫院一個成人精神科女病房，在過去兩日共有12名病人確診，當中7人有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。

圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)今日呈報新型肺炎陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)今日呈報新型肺炎陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

呈報陽性個案的安老院舍

  • 香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑
  • 香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院
  • 香港蘇浙滬同鄉會屯門安老院
  • 嗇色園主辦可祥護理安老院
  • 東華三院莫黃鳳儀安老院
  • 仁愛堂田家炳護理安老院
  • 光愛中心有限公司-光愛敬老院
  • 耆樂園護老中心有限公司
  • 星榆琚
  • 福安老人院有限公司
  • 松齡俊景護老中心
  • 如意護理安老院(雅麗分院)
  • 老舍(紅磡)護老中心
  • 康德(大埔)護老院有限公司
  • 滙豐安老院(環翠)有限公司
  • 養和護老中心有限公司
  • 鈞溢護老中心
  • 圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)
  • 欣悅護理安老院
  • 長春護老中心(廣東道)
  • 耆愛苑
  • 基督教靈實協會靈實護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 聖康會復康中心
  • 新生精神康復會新生銀禧宿舍
  • 愷悅弱智人士之家有限公司
  • 新生精神康復會利東宿舍
  • 香港心理衞生會樂道居
  • 鄰舍輔導會大興宿舍
  • 康恩園(I)
  • 香港心理衞生會李鄭屋宿舍
  • 君逸琚
  • 匡智之家
  • 基督教家庭服務中心尚美家舍
  • 基督教家庭服務中心尚善家舍
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受