疫情｜本港新增14918宗確診　輸入個案佔685宗　多24名患者離世

本港新型肺炎疫情持續。今日有不少市民，趁將軍澳跨灣連接路通車首日上橋參觀。(陳奕釗攝)

本港今日(11日)新增14,918宗新型肺炎確診個案。在新增的685宗輸入個案當中，有415宗在機場抵港檢測時呈陽性、202宗在抵港第一至三日確診、68宗在第四至七日確診。再多24名患者離世，第五波疫情累計10,746宗死亡個案。

3間學校共3班停課7日

今日有34間院舍共錄得37宗院友和3宗員工確診，累計53名院友需要檢疫；今日有3間學校1共3班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

185名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有3,602名確診者正在公立醫院留醫，當中2,426人需要入住隔離設施，383人正接受氧氣治療，35人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有79名危殆及106名嚴重病人留院，當中29名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為101%。

青山醫院一個成人精神科女病房，在過去兩日共有12名病人確診，當中7人有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。