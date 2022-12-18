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2022-12-18 16:45:39

疫情｜本港新增16023宗確診　輸入個案佔876宗　多40名患者離世

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本港新型肺炎疫情持續。不少單車手今早在嚴寒下，參與香港單車節。(李睿哲攝)

本港新型肺炎疫情持續。不少單車手今早在嚴寒下，參與香港單車節。(李睿哲攝)

本港今日(18日)新增16,023宗新型肺炎確診個案。在新增的876宗輸入個案當中，有526宗在機場抵港檢測時呈陽性、280宗在抵港第一至三日確診、70宗在第四至七日確診。

7間學校共7班停課一周

再多40名患者離世，第五波疫情累計10,958宗死亡個案。死者包括一名23歲男子，他本身有長期病患，沒有接種新冠疫苗。其餘23男16女死者年齡介乎56至100歲，當中13人來自院舍，有4人已打四針、23人已打三針、5人已打兩針、7人沒有打針。

今日有27間院舍共錄得30宗院友和8宗員工確診，沒有院友需要檢疫；今日有7間學校共7班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

238名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有3,908名確診者正在公立醫院留醫，當中2,719人需要入住隔離設施，464人正接受氧氣治療，60人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有122名危殆及116名嚴重病人留院，當中38名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為106%。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 聯合護理院
  • 德福護老中心
  • 康瑞護老樂園有限公司
  • 東華三院陳嫺安老院
  • 樂齡護老院
  • 明愛利孝和護理安老院
  • 廣安護老院總院
  • 樂天安老院
  • 陽光(天悅)護老中心
  • 新景安老院有限公司
  • 保良局壬午年耆樂居
  • 美景護老院有限公司
  • 香港房屋協會－樂頤居安頤閣
  • 豐盛護老院(東涌)
  • 伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院
  • 嘉頤(又新街)護理院
  • 西環玫瑰園護老院
  • 仁濟護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 明愛景康居
  • 基督教家庭服務中心翠林宿舍
  • 仁濟醫院上環復康服務中心
  • 新生精神康復會新生會大樓宿舍(I)
  • 香港耀能協會富東訓練中心及宿舍
  • 扶康會天耀之家
  • 香港心理衞生會彩雲宿舍
  • 明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)
  • 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍
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