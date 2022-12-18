疫情｜本港新增16023宗確診　輸入個案佔876宗　多40名患者離世

本港今日(18日)新增16,023宗新型肺炎確診個案。在新增的876宗輸入個案當中，有526宗在機場抵港檢測時呈陽性、280宗在抵港第一至三日確診、70宗在第四至七日確診。
7間學校共7班停課一周
再多40名患者離世，第五波疫情累計10,958宗死亡個案。死者包括一名23歲男子，他本身有長期病患，沒有接種新冠疫苗。其餘23男16女死者年齡介乎56至100歲，當中13人來自院舍，有4人已打四針、23人已打三針、5人已打兩針、7人沒有打針。
今日有27間院舍共錄得30宗院友和8宗員工確診，沒有院友需要檢疫；今日有7間學校共7班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
238名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有3,908名確診者正在公立醫院留醫，當中2,719人需要入住隔離設施，464人正接受氧氣治療，60人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有122名危殆及116名嚴重病人留院，當中38名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為106%。
呈報陽性個案的安老院舍
- 聯合護理院
- 德福護老中心
- 康瑞護老樂園有限公司
- 東華三院陳嫺安老院
- 樂齡護老院
- 明愛利孝和護理安老院
- 廣安護老院總院
- 樂天安老院
- 陽光(天悅)護老中心
- 新景安老院有限公司
- 保良局壬午年耆樂居
- 美景護老院有限公司
- 香港房屋協會－樂頤居安頤閣
- 豐盛護老院(東涌)
- 伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院
- 嘉頤(又新街)護理院
- 西環玫瑰園護老院
- 仁濟護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 明愛景康居
- 基督教家庭服務中心翠林宿舍
- 仁濟醫院上環復康服務中心
- 新生精神康復會新生會大樓宿舍(I)
- 香港耀能協會富東訓練中心及宿舍
- 扶康會天耀之家
- 香港心理衞生會彩雲宿舍
- 明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)
- 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍