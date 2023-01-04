疫情｜本港新增16423宗確診　輸入個案佔401宗　多63名患者離世

本港今日(4日)新增16,423宗新型肺炎確診個案，包括401宗輸入個案。再多63名患者離世，第五波疫情累計11,868宗死亡個案。醫管局指，根據初步分析，當中38名病人的死因與新型肺炎有關，其餘25名病人的死因沒有關連。

31間院舍49名院友確診

今日有31間院舍共錄得49宗院友和3宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為484人和207人。另外，沒有學校班別因出現聚集性個案而要暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，發現多1宗BF.7和3宗XBB亞系個案。Omicron BA.4或5亞系個案的過去7日移動平均比例，較昨日輕微回升至52.79%。

急症醫院內科病床住用率約119%

在公立醫院，目前有5,336名確診者正在公立醫院留醫，當中3,129人需要入住隔離設施，815人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有211名危殆及261名嚴重病人留院，當中49名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為119%。